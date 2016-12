Sci Alpino - Svindal rinuncia alle gare di Santa Caterina Valfurva

Svindal in Val Gardena - Source: Alexis Boichard

Il circo bianco - al maschile - fronteggia una defezione pesante alle porte di un'attesa tappa di Coppa. Inizia quest'oggi la quattro giorni sulle nevi di Santa Caterina Valfurva, con la prova cronometrata ad introdurre Super G (domani), discesa (mercoledì) e combinata (giovedì). Aksel Lund Svindal saluta in netto anticipo la competizione e chiude qui il suo 2016. Un messaggio via social, consuetudine ormai, per annunciare il forfait.

Il campione norvegese deve risolvere alcune noie - all'apparenza di lieve entità - al ginocchio destro, prima di lanciarsi nuovamente dal cancelletto. Un avvio coi fiocchi, per Svindal, dopo il lungo stop in seguito al grave infortunio della scorsa stagione. Un'attività limitata a Super G e discesa, specialità da sempre nelle corde del 33enne di Lorenskog. In Val d'Isere, secondo all'esordio in Super G, prima del terzo posto in discesa alle spalle del cannibale Jansrud e del nostro Fill. La replica in Gardena, con Svindal bravo a reagire all'uscita in Super G, con il secondo posto in discesa, a 4 centesimi dal sorprendente Max Franz. Ora una resa forzata, che toglie un punto di riferimento prezioso ad appassionati ed addetti ai lavori.

Conseguenza naturale forse, qualche piccola scoria a "ricordare" il volo a Kitzbuhel, con conseguente rinuncia ai sogni di Coppa. "Le conseguenze, in caso di caduta per Aksel, potrebbero essere drammatiche, mettendo a rischio non solo la sua carriera ma anche la sua integrità fisica" Queste le parole del medico della squadra norvegese all'alba della stagione corrente, giusto quindi ascoltare e rispettare ogni "segnale", per prolungare una carriera di imprese e successi.

Il messaggio, via facebook, di Svindal

"Passando il Natale in bici. Niente sci. Il ginocchio sembra non essere in ottime condizioni dopo la discesa della Val Gardena. Le prove per la gara di Santa Caterina inizieranno domani ma io non prenderò parte. Spero che tutto si risolva presto e che il 2017 sia un anno incredibile."