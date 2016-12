Sci Alpino - Anna Veith torna a Semmering

Source: Alexis Boichard

"Ogni volta che penso che tra poco sarò di nuovo pronta a scattare dal cancelletto di partenza sento il cuore battermi all'impazzata, è un'emozione indescribile che non riesco a fermare. 431 giorni di assenza sono tanti. Ho passato momenti di dolore, di ansia, di disperazione ma anche di tanto lavoro di voglia di tornare, di mettermi alla prova e di tirar fuori il coraggio. Ho dato tutto per essere pronta a tornare in pista."

"Amici vi comunico ufficialmente che sarò al via delle gare di Semmering. Il mio obiettivo sarà fondamentalmente quello di riprendere il feeling con la neve e con le gare, nulla di più. Spero che continuate a seguirmi e a sostenermi come avete sempre fatto in questi ultimi anni."

Parole e musica di Anna Fenninger - ora Veith. Una nota, sulla pagina Facebook, per colorare le voci dei giorni scorsi, per tramutare la speranza in realtà. Sedute di allenamento intense, su pista da gara, proprio a Semmering, teatro della prossima tappa di Coppa. Poi l'annuncio, nell'aria da tempo. Il rientro è a un passo, meno di 24 ore per apprezzare di nuovo una divina del circo bianco al femminile. Doppio gigante, tra due ali di folla. Il popolo austriaco si stringe attorno alla campionessa di ritorno. Un anno, qualcosa in più, per rispondere al montante della malasorte e riprendere appieno forze e confidenza. Un anno per dimenticare il ruzzolone e i propositi d'addio, per riscoprire il dolce gusto della competizione.

Un rituale antico, magico. La preparazione - meticolosa - l'avvicinamento, pensieri che si fondono, ricordi che sbiadiscono e cedono il passo, quasi in modo naturale, al presente. Anna Veith-Fenninger bussa alla porta di Gut e Shiffrin, le dominatrici del recente periodo, torna ad alzare la voce, lei regina prima dello stop. Difficile, ora, stilare un programma. Si procede a vista, in attesa del responso, supremo, della neve. L'impressione è che l'austriaca possa giocare un ruolo chiave nella contesa di Coppa, strappando qua e là preziosi punti alle rivali, specie alla Gut.

Un'avversaria in più anche per le nostre azzurre, fin qui straordinarie in gigante e pronte a prendersi la ribalta dopo la sfortunata mattinata di Courchevel. "Sento il cuore battermi all'impazzata", è il momento di Anna Veith ed è un bene per tutti.

Il programma a Semmering

Fonte dichiarazioni Neve Italia