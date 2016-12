Sci Alpino, prova cronometrata a Santa Caterina Valfurva: domina Innerhofer

Sci Alpino, prima prova cronometrata a Santa Caterina Valfurva: domina Innerhofer

La quattro giorni di Santa Caterina prende il via con una prova cronometrata di discesa, utile ad affinare l'intesa con neve e pista. Sorride il comparto azzurro, Christof Innerhofer - in crescita dopo un avvio in sordina e sempre puntuale su questo pendio - stacca nettamente i rivali, prendendosi la ribalta e candidandosi per un piazzamento importante già nel Super G in programma domani. Innerhofer chiude in 1:43.33 e rifila oltre 1.30 a Matthias Mayer, pericolosissimo in ottica gara. L'austriaco, tuttavia, non completa correttamente il percorso, saltando una porta come i connazionali Reichelt e Striedinger. Bene lo statunitense Biesemeyer, 1.44 il distacco da Innerhofer.

Nei dieci, anche Carlo Janka, un altro pretendente al podio, e Theaux, già in grado di precedere tutti qui, giusto un anno fa. Casse è il secondo italiano in graduatoria - +2.05 - ed anticipa il primo norvegese, Kilde. In attesa, Jansrud, fin qui dominatore assoluto della velocità. Dopo il forfait per problemi fisici di Svindal, tocca a lui sorreggere il vessillo scandinavo. Non deve ingannare il 37esimo crono, a oltre tre secondi da Innerhofer.

Nei trenta, anche Paris - 14esimo alle spalle di Nyman - e Fill, 26esimo. 21esimo, invece, Max Franz, vincitore in Gardena.

I migliori trenta

1 2 INNERHOFER Christof 1:43.33

2 14 MAYER Matthias 1:44.65 +1.32

3 6 REICHELT Hannes 1:44.77 +1.44

4 48 BIESEMEYER Thomas 1:44.90 +1.57

5 22 STRIEDINGER Otmar 1:44.97 +1.64

6 19 JANKA Carlo 1:45.08 +1.75

7 11 THEAUX Adrien 1:45.28 +1.95

8 50 KROELL Johannes 1:45.31 +1.98

9 20 GIRAUD MOINE Valentin 1:45.37 +2.04

10 24 CASSE Mattia 1:45.38 +2.05

11 1 KILDE Aleksander Aamodt 1:45.56 +2.23

12 10 CLAREY Johan 1:45.61 +2.28

13 9 NYMAN Steven 1:45.63 +2.30

14 7 PARIS Dominik 1:45.71 +2.38

15 4 KUENG Patrick 1:45.77 +2.44

16 21 SANDER Andreas 1:45.78 +2.45

16 3 GUAY Erik 1:45.78 +2.45

18 27 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:45.84 +2.51

19 37 WALDER Christian 1:45.89 +2.56

20 30 KRIECHMAYR Vincent 1:46.00 +2.67

21 18 FRANZ Max 1:46.07 +2.74

22 41 CAVIEZEL Mauro 1:46.18 +2.85

22 28 POISSON David 1:46.18 +2.85

24 44 KRYENBUEHL Urs 1:46.30 +2.97

25 42 KOSI Klemen 1:46.35 +3.02

26 13 FILL Peter 1:46.38 +3.05

27 25 BENNETT Bryce 1:46.44 +3.11

28 16 KLINE Bostjan 1:46.47 +3.14

29 43 HINTERMANN Niels 1:46.53 +3.20

30 39 BRANDNER Klaus 1:46.55 +3.22

La graduatoria completa