Sci Alpino, Semmering - Gigante femminile: l'ordine di partenza - Source: Christophe Pallot

Primo appuntamento - sul pendio di Semmering - per il circuito femminile. Si recupera, quest'oggi, il gigante di Courchevel, interrotto, nel corso della prima manche, per eccessivo vento. Si riparte quindi dalle indicazioni di Francia, con tre azzurre nelle quattro al momento dello stop. Goggia, Brignone e Bassino, queste le principali carte italiane. Sofia, doppio podio in stagione nella specialità, osserva anche la classifica generale e va a caccia del successo, dopo una serie di prestazioni di straordinario livello. Federica, punta di diamante negli anni passati, è invece in crescita e insegue il primo acuto. Marta - terza a Soelden - completa una margherita di talento.

La prima ad uscire dal cancelletto è la Brignone, pettorale n.7, la Goggia ha l'undici e anticipa la Bassino. Nelle 15, anche Manuela Moelgg - n.14 - con il 16, invece, Nadia Fanchini. Le sorelle Curtoni - Irene ha il 22, Elena il 27 - e Francesca Marsaglia - 23 - arricchiscono il pacchetto nelle 30.

Da seguire, ovviamente, anche il duello a distanza tra Gut e Shiffrin, principali candidate alla coppa assoluta. L'elvetica, altalenante nelle ultime esibizioni, parte con il 5, la Shiffrin chiude il primo gruppo di merito (15). Diverse le sciatrici da seguire con attenzione. Tessa Worley vanta due vittorie in questo scorcio di stagione ed è quindi tra le favorite anche oggi. La Rebensburg deve sfruttare il pettorale n.1, la Veith, al rientro, è variabile impazzita. Ilka Stuhec, dominatrice della velocità, si lancia con il 31, le atlete in gara sono 70.

Prima manche alle 9.45, la seconda alle 13. Diretta Rai Sport ed Eurosport.

Le prime a prendere il via

1 1 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

2 2 DREV Ana Voelkl

3 3 LOESETH Nina Rossignol

4 4 WEIRATHER Tina Atomic

5 5 GUT Lara Head

6 6 WORLEY Tessa Rossignol

7 7 BRIGNONE Federica Rossignol

8 8 PIETILAE-HOLMNER Maria Rossignol

9 9 HANSDOTTER Frida Rossignol

10 10 KIRCHGASSER Michaela Atomic

11 11 GOGGIA Sofia Atomic

12 12 BASSINO Marta Salomon

13 13 MOELGG Manuela Dynastar

14 14 VEITH Anna Head

15 15 SHIFFRIN Mikaela Atomic

16 16 FANCHINI Nadia Dynastar

