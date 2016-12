Sci Alpino, Semmering - Gigante femminile: l'ordine di partenza

Source: Laurent Salino

Ancora gigante sulle nevi di Semmering. Il pendio austriaco offre una seconda opportunità alle sciatrici, in un back to back ricco di interesse. Tuta azzurra ad aprire la competizione, Marta Bassino - ieri a ridosso del podio - pesca l'uno e scende quindi con pista perfetta. A seguire, una Rebensburg in cerca di riscatto. Con il 4, fari sulla Worley, due vittorie in stagione e ieri seconda solo alla Shiffrin.

Mastica amaro Federica Brignone, splendida a Couchevel prima dello stop e davanti ieri, prima di un errore fatale nella zona centrale. Cerca l'acuto in una stagione fin qui non semplice. La Brignone, con il 5, anticipa le rivali di Coppa, Shiffrin e Gut. Perfetta l'americana nell'atto primo del gigante, sicura e puntuale in entrambe le discese. Insegue il bis per schiacciare i propositi di una Gut di rincorsa, quasi fuori nella prima, ma straordinaria nella seconda.

Manuela Moelgg - 6 anni dopo ancora sul podio - si lancia con il 9, senza cupi pensieri, con la voglia di primeggiare a dispetto di età ed acciacchi. L'arsenale azzurro è infinito, perché con il 15 prende il via una Goggia in leggera difficoltà dopo l'avvio scintillante. Un passaggio a vuoto a due porte dal termine, una sciata spesso al limite. Anche per lei, una seconda chance. Con il 18 Nadia Fanchini, nelle trenta anche le sorelle Curtoni e Francesca Marsaglia.

Attenzione, in ottica podio, a Weirather - 12 - e Barioz - 13 - mentre in ritardo appare la rientrante Veith. Prima manche alle 10.30, la seconda alle 13.30, diretta Rai Sport ed Eurosport.

Le prime trenta

1 1 BASSINO Marta Salomon

2 2 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

3 3 DREV Ana Voelkl

4 4 WORLEY Tessa Rossignol

5 5 BRIGNONE Federica Rossignol

6 6 SHIFFRIN Mikaela Atomic

7 7 GUT Lara Head

8 8 BRUNNER Stephanie Head

9 9 MOELGG Manuela Dynastar

10 10 LOESETH Nina Rossignol

11 11 KIRCHGASSER Michaela Atomic

12 12 WEIRATHER Tina Atomic

13 13 BARIOZ Taina Head

14 14 VEITH Anna Head

15 15 GOGGIA Sofia Atomic

16 16 HANSDOTTER Frida Rossignol

17 17 GAGNON Marie-Michele Rossignol

18 18 FANCHINI Nadia Dynastar

19 19 HOLDENER Wendy Head

20 20 KLING Kajsa Head

21 21 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

22 22 MARSAGLIA Francesca Voelkl

23 23 CURTONI Irene Rossignol

24 24 MOWINCKEL Ragnhild Head

25 25 VLHOVA Petra Rossignol

26 26 WILD Simone Fischer

27 27 CURTONI Elena Head

28 28 FRASSE SOMBET Coralie Head

29 29 TRUPPE Katharina Fischer

30 30 HAASER Ricarda Fischer

L'elenco completo