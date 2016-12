Sci Alpino, Santa Caterina Valfurva - Discesa maschile: i pettorali di partenza

Google Plus

Christophe Pallot/Agence Zoom

Il podio di Paris - il secondo in stagione - in Super G conferma il buon momento azzurro nella velocità. A Santa Caterina, si prosegue oggi con la discesa libera. Un passo indietro quindi alla prova cronometrata di lunedì, con Innerhofer nettamente al comando. Christof, ieri opaco, conosce perfettamente il pendio e può finalmente sbloccarsi. Pettorale n.12 per lui, con i migliori racchiusi nelle fasi iniziali di gara.

Steven Nyman introduce la contesa, mentre il citato Paris ha il 3. Fill, già tra i migliori nella specialità, ha il 5. Da seguire con attenzione la sequenza tra il 7 e il 9. Senza Svindal, Jansrud è nettamente il favorito. Sornione due giorni fa, straripante ieri. Altro successo, una candidatura pesante anche sulla prova odierna. Jansrud precede Ganong e Theaux, senza dimenticare, con il 10, lo sloveno Kline.

Ruolo chiave può giocare l'Austria. Mayer e Franz hanno in bacheca successi pesanti, Reichelt è un fuoriclasse della velocità. I tre prendono il via tra il 14 e il 18 e "pressano" due potenziali aspiranti al podio come Janka e Guay. Con il 19 la seconda carta di Norvegia, Aleksander Aamodt Kilde.

Striedinger - con il 25 - può bussare alla porta dei dieci, come Casse, pettorale 21. Gli atleti al via sono 63, si parte alle 11.45, con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 NYMAN Steven Fischer

2 2 CLAREY Johan Head

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 KUENG Patrick Salomon

5 5 FILL Peter Atomic

6 6 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 GANONG Travis Atomic

9 9 THEAUX Adrien Head

10 10 KLINE Bostjan Stoeckli

11 11 FEUZ Beat Head

12 12 INNERHOFER Christof Rossignol

13 13 FAYED Guillermo Head

14 14 MAYER Matthias Head

15 15 JANKA Carlo Rossignol

16 16 REICHELT Hannes Salomon

17 17 GUAY Erik Head

18 18 FRANZ Max Atomic

19 19 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

20 20 BAUMANN Romed Salomon

21 21 CASSE Mattia Head

22 22 POISSON David Salomon

23 23 KROELL Klaus Salomon

24 24 KRIECHMAYR Vincent Fischer

25 25 STRIEDINGER Otmar Rossignol

26 26 WEIBRECHT Andrew Head

27 27 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

28 28 BENNETT Bryce Fischer

29 29 SANDER Andreas Atomic

30 30 GIEZENDANNER Blaise Head

L'elenco completo