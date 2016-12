Sci Alpino, Semmering - Slalom speciale femminile: l'ordine di partenza - Source: Laurent Salino

La parentesi di Semmering si chiude con lo slalom speciale, in programma, come di consueto, nel tardo pomeriggio. Prima manche alle 15, seconda discesa alle 18. In archivio il doppio appuntamento con il gigante, 200 punti nel sacco per Mikaela Shiffrin, splendida nel domare le difficoltà di pista. L'americana è, ovviamente, la super favorita anche per la prova odierna. Tra i pali stretti ha un ampio cuscinetto di vantaggio, può gestire le fasi di gara, schiacciando a piacimento sull'acceleratore. La Shiffrin va a caccia del successo n.26, per agganciare l'elvetica Figini e la slovena Maze, pronta a salutare definitivamente la compagnia. Pettorale n.7, l'ultimo del primo mini-gruppo.

Ad insidiarla - a debita distanza - diverse sciatrici. Nina Loeseth apre la gara, pronta a sfruttare una pista perfetta. A seguire la svedese Hansdotter - una regolarista - poi Vlhova e Strachova. Carte da podio, senza dubbio. La giovane Holdener ha coraggio e voglia di osare, può essere lei la principale antagonista.

Nelle prime 15, solo un'azzurra, Irene Curtoni. L'Italia, in slalom, ha poche frecce di qualità all'arco. Il movimento è - da tempo - in fase di stallo. Occorre sfruttare le poche opportunità. Irene può entrare nelle dieci, Manuela Moelgg deve cavalcare la rinascita in gigante per lasciare il segno anche qui, Chiara Costazza, infine, deve scuotersi dal torpore, ritrovare fiducia e continuità. Poco oltre le 30, invece, Federica Brignone. Progressi evidenti di recente, importante ottenere il pass per la seconda.

Le prime trenta

1 1 LOESETH Nina Rossignol

2 2 HANSDOTTER Frida Rossignol

3 3 VLHOVA Petra Rossignol

4 4 STRACHOVA Sarka Fischer

5 5 VELEZ ZUZULOVA Veronika Salomon

6 6 HOLDENER Wendy Head

7 7 SHIFFRIN Mikaela Atomic

8 8 BARTHET Anne-Sophie Head

9 9 GISIN Michelle Rossignol

10 10 CURTONI Irene Rossignol

11 11 STIEGLER Resi Rossignol

12 12 SCHILD Bernadette Head

13 13 GAGNON Marie-Michele Rossignol

14 14 NOENS Nastasia Salomon

15 15 KIRCHGASSER Michaela Atomic

16 16 DUERR Lena Voelkl

17 17 MIELZYNSKI Erin Rossignol

18 18 TRUPPE Katharina Fischer

19 19 WIKSTROEM Emelie Voelkl

20 20 SKJOELD Maren Voelkl

21 21 SWENN-LARSSON Anna Head

22 22 GEIGER Christina Rossignol

23 23 BUCIK Ana Stoeckli

24 24 MOELGG Manuela Dynastar

25 25 MEILLARD Melanie Rossignol

26 26 COSTAZZA Chiara Dynastar

27 27 FEIERABEND Denise Head

28 28 FERK Marusa Stoeckli

29 29 GRUENWALD Julia Atomic

30 30 GALLHUBER Katharina Atomic

31 31 BRIGNONE Federica Rossignol

L'elenco completo