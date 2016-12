Sci Alpino, Santa Caterina Valfurva - Combinata maschile: i pettorali di partenza

Source: Alexis Boichard

Il forte vento altera la quattro giorni di Santa Caterina. Dopo il successo di Jansrud in super G, ieri il rinvio della discesa. Si chiude quest'oggi, con la prima combinata di stagione. Consueto format, discesa e a seguire una manche di slalom. Si parte alle 10.30, alle 14 il secondo atto. Format particolare, difficile stilare una graduatoria. Si riparte quindi dai risultati della scorsa stagione. L'alterno Pinturault ha in bacheca la coppetta di specialità, parte quindi come possibile favorito. Pettorale n.7, a guidare una Francia d'attacco, pronta a sfruttare anche Muffat Jeandet.

Jansrud può cogliere l'occasione per avvicinarsi a sua maestà Hirscher. Il norvegese - una vittoria in combinata nella stagione 2015/2016 - ha il pettorale n.9 e gode di ampio vantaggio sull'austriaco, "costretto" a lanciarsi con il 31 e a limitare i danni in discesa per poi giocarsi tutto tra i pali stretti.

Primo azzurro in gara Riccardo Tonetti - n.2 - la miglior carta Dominik Paris, con il 5. Secondo a Chamonix lo scorso anno, sul podio martedì in Super G, Dominik può giocarsela. Fill ha il 18, nei 30 anche Innerhofer e Casse.

Con il 15 si lancia Carlo Janka, qualche secondo dopo l'eterno Ivica Kostelic, 37 anni e diversi acciacchi alle spalle.

I primi trenta

1 1 ZAMPA Adam Salomon

2 2 TONETTI Riccardo Voelkl

3 3 KOSI Klemen Atomic

4 4 GOLDBERG Jared Head

5 5 PARIS Dominik Nordica

6 6 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

7 7 PINTURAULT Alexis Head

8 8 CAVIEZEL Mauro Atomic

9 9 JANSRUD Kjetil Head

10 10 BENNETT Bryce Fischer

11 11 THEAUX Adrien Head

12 12 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

13 13 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

14 14 KOSTELIC Ivica Fischer

15 15 JANKA Carlo Rossignol

16 16 MAYER Matthias Head

17 17 BAUMANN Romed Salomon

18 18 FILL Peter Atomic

19 19 KRIECHMAYR Vincent Fischer

20 20 MURISIER Justin Voelkl

21 21 KLINE Bostjan Stoeckli

22 22 DRESSEN Thomas Rossignol

23 23 ZUBCIC Filip Atomic

24 24 MANI Nils Stoeckli

25 25 GIEZENDANNER Blaise Head

26 26 INNERHOFER Christof Rossignol

27 27 CASSE Mattia Head

28 28 KRYZL Krystof Fischer

29 29 SANDER Andreas Atomic

30 30 WEBER Ralph Head

31 31 HIRSCHER Marcel Atomic

