Sci Alpino, 1a manche Combinata: Kilde comanda in SuperG. Hirscher prenota la vittoria

Hircher visibilmente soddisfatto dopo la prova in SuperG.

Dopo l'annullamento della discesa libera di ieri a causa della bufera di vento che soffiava incessante sulla pista Deborah Compagnoni, oggi si torna a correre con la combinata. Si parte con un Super Gigante, questa volta ben tracciato e volto a favorire gli specialisti in vista dello slalom del pomeriggio.

Apre la gara Adam Zampa che però non fa segnare un tempo degno di nota, fatto segnare invece da Kosi. Il tempo delle sloveno dura però solo due discese perchè a batterlo è il nostro Dominik Paris. L'azzurro disputa una bella prova che, però, poteva essere grandiosa se non si fosse fatto sorprendere in entrata nel bosco perdendo un piede nel cambio di direzione. Il tempo di Domme resiste fino alla venuta di Alexis Pinturault_ il francese doveva tirare fuori la miglior prova della stagione per guadagnare più tempo possibile a Marcel Hirscher in vista dello slalom, ma le cose non sono andate secondo i suoi piani. Pinturault riesce a mettersi davanti al nostro atleta, ma poi viene battuto in maniera netta da Kilde e sopravanzato anche dal suo diretto rivale, Hirscher. Il norge demolisce il tempo di Pinturault nonostante un errore nella stessa parte dove ha sbagliato Paris, ma grazie alla sua fisicità è riuscito a non pagare dazio e, anzi, a guadagnare ulteriormente su tutti.

Un discorso a parte lo merita il Cannibale. Hirscher soffre nel SuperG di martedì, ma quest'oggi è riuscito a tirare fuori una prestazione maiuscola arrendendosi solo a Kilde e prenotando la vittoria della combinata grazie alla prova di slalom che si terrà alle 14. Delude l'altro norvegese, Kjetil Jansrud. Il leader di specialità, con tre vittorie su tre, oggi non è riuscito a leggere il tracciato come avrebbe voluto entrando molto lento sul piano. La lentezza accusata in quel punto fondamentale gli rovina la prova costringendolo ad accontentarsi del sesto posto ad 1.36 dal suo connazionale Kilde.

Per gli italiani, putrtoppo, non è stata una grande giornata. Sulla pista di casa si registrano i ritiri di Innerhofer, sfortunato inforca alla terzultima porta dopo una prova eccelsa, Pangrazzi, De Vettori e Tonetti. Sono giunti al traguardo soltanto Paris, Fill e Casse, ma quest'ultimi due con un ritardo davvero alto che costa al giovane Casse la partecipazione allo slalom pomeridiano.