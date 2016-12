Sci Alpino, Santa Caterina: Pinturault si aggiudica la combinata

Dopo la prova di SuperG, i ragazzi dello sci tornano in pista per lo slalom pomeridiano che va a completare il programma della combinata alpina. Nella mattina, le grandi prove di Aleksander Kilde e Marcel Hirscher, ma questo pomeriggio è Alexis Pinturault a rubare la scena.

Il francese disputa una fantastica prova in slalom riuscendo nell'impresa di mettersi alle spalle il Cannibale, Marcel Hirscher. L'austriaco compie una grande cosa in Super G mettendosi davanti al diretto rivale per il globo di cristallo, ma nello slalom paga dazio di fronte a un Pinturault in formato di grazia. Chiude il podio un altrettanto favoloso Kilde che conquista il terzo posto con ampio margine su Murisier, nonostante un errore nel finale.

La rimonta di giornata la compie Erik Read. Il canadese si presenta al via con il ventinovesimo tempo ottenuto nel SuperG questa mattina, ma nel pomeriggio stacca il secondo tempo di manche, passando dalla ventinovesima posizione provvisoria alla sesta finale. Lo stesso risultato lo ottiene Luca Aerni, lo svizzero, titolare del trentesimo tempo, nello slalom recupera fino al settimo posto finale, grazie al quinto tempo di manche.

Per l'Italia giungono al traguardo solo Luca De Aliprandini, qualificatosi con l'ultimo pettorale, e Peter Fill. I due però non riescono a rimontare il grande svantaggio accumulato stamane, accontentandosi di una posizione nella parte bassa della classifica. Esce invece Dominik Paris che, dopo un gran primo intertempo, si impunta andando ad incrociare gli sci nell'occasione della prima doppia del tracciato.

I primi dieci:

1 7 PINTURAULT Alexis 1:33.49 46.22 2:19.71

2 31 HIRSCHER Marcel 1:33.44 46.61 2:20.05 +0.34

3 12 KILDE Aleksander Aamodt 1:32.65 48.19 2:20.84 +1.13

4 20 MURISIER Justin 1:34.91 46.67 2:21.58 +1.87

5 13 MUFFAT-JEANDET Victor 1:35.28 46.43 2:21.71 +2.00

6 56 READ Erik 1:35.87 46.25 2:22.12 +2.41

7 66 AERNI Luca 1:35.91 46.67 2:22.58 +2.87

8 8 CAVIEZEL Mauro 1:33.77 48.86 2:22.63 +2.92

9 6 GIRAUD MOINE Valentin 1:34.27 48.52 2:22.79 +3.08

10 50 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:34.78 48.06 2:22.84 +3.13