Sci Alpino, Zagabria accoglie il circo bianco. Hirscher e Shiffrin pronti alla spallata

Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Al tramonto del 2016, lo sci alpino abbraccia due dominatori assoluti. Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin guardano i rivali dall'alto in basso, con un cuscinetto di vantaggio che permette di dormire sonni tranquilli in attesa dei prossimi impegni. La Coppa del Mondo riparte da Zagabria e sottopone i principali interpreti a una doppia prova tra i pali stretti. La quattro giorni a Santa Caterina - dedicata principalmente alla velocità - non riduce il disavanzo tra Hirscher e i principali inseguitori. Il rinvio della discesa consente al fuoriclasse austriaco di limitare il passivo, grazie alla buona prestazione in combinata. 713 punti all'attivo, oltre 200 di vantaggio su Jansrud, con uno slalom, come detto, alle porte.

Hirscher può ulteriormente staccare il suo più diretto rivale, forte di una continuità senza eguali nel circuito. L'interesse è semmai per la vittoria di tappa, perché lo speciale porta nuovamente in luce il norvegese Kristoffersen, di recente superiore a Hirscher nella specialità. Un duopolio che non esclude inserimenti da dietro. Bussa alla porta della gloria anche il francese Pinturault, meraviglioso in combinata e pronto a strappare le luci della ribalta, a dispetto di un rendimento fin qui alterno.

Discorso diverso per Mikaela Shiffrin. Regina incontrastata dello slalom, donna da record - 26 successi in Coppa a 21 anni - accarezza l'immortalità, inseguendo, da subito, la Coppa generale. Sulla sua strada, la detentrice della sfera di cristallo, Lara Gut. I passaggi a vuoto dell'elvetica rendono la sfida al momento meno interessante. La Shiffrin ha 215 punti da gestire e possibilmente incrementare. Quattro W in quattro prove tra i pali stretti, questo il biglietto da visita con cui si presenta a Zagabria. Il miracolo di Semmering come cartolina da sventolare di fronte a rivali già in difetto, per qualità e spessore mentale. Anche in giornate difficili, la Shiffrin riesce a regolare la concorrenza, anche di fronte all'errore trova una pronta soluzione. La recente ascesa in gigante - doppio successo sempre a Semmering, su un pendio difficile, per condizioni meteo e neve - spaventa ancor di più Gut e compagnia, l'impressione è che l'ora della Shiffrin sia prossima.

Il programma

Martedì 3 gennaio

Slalom femminile

1° manche 13

2° manche 16.15

Giovedì 5 gennaio

Slalom maschile

1° manche 14.45

2° manche 18

Diretta Rai Sport ed Eurosport

Classifica Slalom femminile

1) Shiffrin 400

2) Zuzulova 290

3) Holdener 260

Classifica Slalom maschile

1) Hirscher 260

2) Kristoffersen 200

3) Moelgg 146