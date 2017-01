Sci Alpino, Zagabria - Slalom Speciale: i pettorali di partenza, al via anche Sofia Goggia - Source: Laurent Salino/Agence Zoom

Settimana dedicata alle discipline tecniche per il comparto femminile. Nella giornata odierna, spazio al tradizionale slalom speciale di Zagabria, prima del trasferimento a Maribor, per le gare in programma nel week-end. Giornate favorevoli a Mikaela Shiffrin, al comando della classifica generale e pronta ad allungare ulteriormente sulle più immediate inseguitrici. La fuoriclasse d'America approccia il quinto slalom stagionale con un ruolino di marcia perfetto. Quattro affermazioni al momento - Levi, Killington, Sestriere, Semmering - la sensazione di assoluto controllo della situazione. Sul pendio austriaco, nell'ultima esibizione di Coppa, una gara di rincorsa, con un finale fantastico a cancellare le normali fragilità della parte alta, su una neve non semplice e su un tracciato reso insidioso dalle precedenti discese.

La Shiffrin parte con il pettorale n.5 e deve fronteggiare le consuete rivali. La Zuzulova - seconda a Semmering - deve trarre forza dal n.1, sfruttare appieno il buon sorteggio e una pista perfetta. A seguire una regolarista come Frida Hansdotter, poi Sarka Strachova. Wendy Holdener - 23enne di Unteriberg - catapulta in pista classe ed ardore giovanile, può giocare un ruolo da guastafeste nella corsa alla leggenda della Shiffrin. A completare il primo mini-gruppo di merito, Vhlova, in leggero calo, e Loeseth, bene in Austria.

L'unica azzurra nelle 15 è Irene Curtoni, la più costante tra i pali stretti. Irene raggiunge la Croazia dopo l'undicesimo posto di Semmering e punta con decisione alla top ten. Pronta a lanciarsi in pista con rinnovata fiducia è anche Chiara Costazza, rivitalizzata, finalmente, da una buona prova. In Austria, due manche di livello per strappare l'ottava piazza. Pettorale n.20 per Chiara. Desta curiosità la presenza di Sofia Goggia. La campionessa italiana - n.31 - punta a prendere confidenza anche con lo slalom per completare un percorso di polivalenza ormai avanzato. Con il 25, invece, Manuela Moelgg.

67 le atlete al via, prima manche alle 13.15, la seconda alle 16. Diretta Rai Sport ed Eurosport.

I primi 30 pettorali

1 1 VELEZ ZUZULOVA Veronika Salomon

2 2 HANSDOTTER Frida Rossignol

3 3 STRACHOVA Sarka Fischer

4 4 HOLDENER Wendy Head

5 5 SHIFFRIN Mikaela Atomic

6 6 VLHOVA Petra Rossignol

7 7 LOESETH Nina Rossignol

8 8 GISIN Michelle Rossignol

9 9 KIRCHGASSER Michaela Atomic

10 10 CURTONI Irene Rossignol

11 11 STIEGLER Resi Rossignol

12 12 SCHILD Bernadette Head

13 13 BARTHET Anne-Sophie Head

14 14 GAGNON Marie-Michele Rossignol

15 15 MIELZYNSKI Erin Rossignol

16 16 DUERR Lena Voelkl

17 17 SKJOELD Maren Voelkl

18 18 TRUPPE Katharina Fischer

19 19 WIKSTROEM Emelie Voelkl

20 20 COSTAZZA Chiara Dynastar

21 21 GEIGER Christina Rossignol

22 22 MEILLARD Melanie Rossignol

23 23 SWENN-LARSSON Anna Head

24 24 BUCIK Ana Stoeckli

25 25 MOELGG Manuela Dynastar

26 26 FEIERABEND Denise Head

27 27 FERK Marusa Stoeckli

28 28 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

29 29 WIESLER Maren Voelkl

30 30 GRUENWALD Julia Atomic

31 31 GOGGIA Sofia Atomic

