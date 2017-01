Sci Alpino - Dominio slovacco a Zagabria, Zuzulova batte Vhlova

Veronika Velez Zuzulova in azione a Zagabria (La Presse/Reuters)

Non poteva e non doveva sbagliare, oggi, Veronika Zuzulova. Uscita la Shiffrin e chiusa al comando la prima, la slovacca aveva davanti a sè la più ghiotta delle occasioni per fare bottino pieno e tornare sul gradino più alto del podio per la quinta volta in carriera.

Missione perfettamente riuscita, tassello centrale - e più alto - di un podio che profuma di Est Europa. Con Petra Vhlova, connazionale e discepola, a farle da valletta un gradino più sotto e la ceca Sarka Strachova a chiudere il terza posizione una gara che di fatto aveva sparato il botto grosso già nella prima delle due discese. Ma che ha comunque regalato spettacolo, con un'altra manche superiore al minuto e tante insidie disseminate lungo l'intero arco del percorso a creare la debita selezione. Da una parte mettendo a sedere molte protagoniste più o meno quotate - fra cui la nostra Irene Curtoni e l'austriaca Michaela Kirchgasser - dall'altra esaltando le migliori interpreti della disciplina, a partire da Marie Michelle Gagnon, che, dalla sesta piazza della prima manche, accende le micce piazzandosi davanti a tutti.

Frida Hansdotter è la prima a giocar le sue fiches e a rilanciare, rifilando oltre un secondo alla canadese, quindi ad alzare l'asticella ci pensa Petra Vhlova. É lei a pescare la carta giusta, quella che per poco non le frutta il colpaccio, ovvero la seconda vittoria in carriera: Bernadette Schild e Sarka Strachova si accomodano dietro, non la Zuzulova, che accende la luce verde con un vantaggio finale di 24 centesimi. Per lei quinta vittoria in carriera - l'ultima datata 15 gennaio 2016 a Flachau - mentre per la giovane compagna arriva il podio numero 5 in carriera.

Nel giorno della festa est Europea, l'Italia sorride ancora con Chiara Costazza, che, dopo l'ottavo posto di Semmering, copia incolla il risultato anche qui a Zagabria. E anche la squadra azzurra di slalom comincia a vedere qualche piccolo spiraglio di luce in una stagione che era partita fra tante difficoltà.

Le prime dieci

1 1 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1:00.40 1:02.13 2:02.53

2 6 VLHOVA Petra 1:00.88 1:01.89 2:02.77 +0.24

3 3 STRACHOVA Sarka 1:00.81 1:02.24 2:03.05 +0.52

4 2 HANSDOTTER Frida 1:00.97 1:02.39 2:03.36 +0.83

5 12 SCHILD Bernadette 1:00.79 1:02.90 2:03.69 +1.16

6 14 GAGNON Marie-Michele 1:01.31 1:03.13 2:04.44 +1.91

7 11 STIEGLER Resi 1:01.44 1:03.11 2:04.55 +2.02

8 20 COSTAZZA Chiara 1:01.32 1:03.32 2:04.64 +2.11

9 18 TRUPPE Katharina 1:01.80 1:03.16 2:04.96 +2.43

10 21 GEIGER Christina 1:01.63 1:03.83 2:05.46 +2.93