Sci Alpino - Zagabria, slalom maschile: i pettorali di partenza, si rinnova la sfida Hirscher - Kristoffersen

Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

Appuntamento n.4 tra i pali stretti. Il circo bianco, al maschile, sbarca a Zagabria, tradizionale appuntamento sul pendio croato, prima di avvicinare, nel fine settimana, il tempio di Adelboden. Slalom speciale, Kristoffersen e Hirscher quindi. Si rinnova il duello tra i due fuoriclasse della disciplina. Il successo dell'austriaco a Levi, la risposta, doppia, del norvegese in Val d'Isere e a Campiglio. Mentre Marcel domina la generale, Henrik è senza dubbio il migliore nella specialità. I due prendono il via a stretto contatto, chiudono infatti il primo mini-gruppo di merito, con il 6 Hirscher, con il 7 Kristoffersen.

Un raggio d'azzurro illumina la prima parte di gara. Due carte importanti, Manfred Moelgg e Stefano Gross. Manfred ha in bacheca il podio di Levi e in generale un rendimento costante ad alto livello. Stefano è invece in netta crescita, il terzo posto di Campiglio è la conferma di un progresso notevole rispetto alle difficoltà di inizio stagione. Gross parte con il 2, con pista quindi in condizioni perfette. Moelgg con il 4, dopo Andre Myhrer.

Ad aprire la gara il russo Khoroshilov, già terzo sulle nevi francesi e pretendente importante ai tre gradini del podio. Attenzione anche al teutonico Neureuther, incostante ma in grado di staccare una performance di primo livello. Matt - secondo solo a Hirscher a Levi - ha il 9, Pinturault, con il 13, è la variabile impazzita. Qualità da fuoriclasse, rendimento alterno.

In casa Italia, il "vecchio" Thaler indossa il 12, Razzoli, in cerca di fiducia e risposte, il 22. 75 gli atleti al via, la prima manche alle 14.45, seconda e decisiva discesa alle 18.

I primi trenta

1 1 KHOROSHILOV Alexander Fischer

2 2 GROSS Stefano Voelkl

3 3 MYHRER Andre Head

4 4 MOELGG Manfred Fischer

5 5 NEUREUTHER Felix Nordica

6 6 HIRSCHER Marcel Atomic

7 7 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

8 8 LIZEROUX Julien Fischer

9 9 MATT Michael Rossignol

10 10 SCHWARZ Marco Atomic

11 11 YULE Daniel Fischer

12 12 THALER Patrick Fischer

13 13 PINTURAULT Alexis Head

14 14 HARGIN Mattias Atomic

15 15 DIGRUBER Marc Atomic

16 16 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

17 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

18 18 GRANGE Jean-Baptiste Fischer

19 19 RYDING Dave Fischer

20 20 CHODOUNSKY David Nordica

21 21 FELLER Manuel Atomic

22 22 RAZZOLI Giuliano Fischer

23 23 AERNI Luca Salomon

24 24 NORDBOTTEN Jonathan Head

25 25 STEHLE Dominik Nordica

26 26 BYGGMARK Jens Rossignol

27 27 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

28 28 LAHDENPERAE Anton Fischer

29 29 YUASA Naoki Hart

30 30 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

