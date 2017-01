Sci Alpino - Zagabria, slalom speciale uomini 1° manche: Feller e Lizeroux sono le sorprese

Manuel Feller sorprende nella prima manche dello speciale di Zagabria, precedendo Lizeroux e Hirscher.

Sotto una fitta nevicata, la prima manche dello slalom speciale uomini di Zagabria, sulla Crvenj Spust, vede primeggiare a sorpresa il 24enne austriaco Manuel Feller, autore del miglior tempo in 58:13, sceso con il pettorale #21. Alle sue spalle il veterano francese Julien Lizeroux, staccato di appena +0.05, e il favorito principale, Marcel Hirscher, a +0.38, sceso con il #6.

La lotta per la vittoria si prospetta molto accesa, visti i distacchi molto risicati. Guarda con molta fiducia alla seconda manche il nostro Manfred Moelgg, 4° (+0.39), seguito a ruota dall'elvetico Daniel Yule e dal giovane fenomeno Henrik Kristoffersen, ex-aequo al 5° posto (+0.41 per entrambi). Quindi abbiamo Felix Neureuther, 7° (+0.52).

A completare la top-10, invece, abbiamo Michael Matt (+0.67) ed un altro ex-aequo, al 9° posto (+0.68), tra Alexis Pinturault e l'altro austriaco Marco Schwarz. Una prima manche tirata, visto che ben 16 atleti sono sotto il secondo, con l'ultimo che è il sudcoreano Jung Dong-Hyun (+0.99, pettorale #37).

Per quanto riguarda gli altri azzurri, prova discreta per Giuliano Razzoli (18° a +1.14), poco avanti ad uno Stefano Gross (20° a +1.28), che non sfrutta il #2 di partenza. Prova poco brillante per Patrick Thaler (29° a +2.00). Out nei primi 30 l'austriaco Digruber e i francesi Muffat-Jandet e Grange.