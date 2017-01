Sci Alpino, gigante Adelboden: Pinturault batte Hirscher

Google Plus

Per il Cannibale è invece il centesimo (100esimo!) podio in una gara di Coppa del Mondo. Eguagliato il secondo posto assoluto di Marc Girardelli, rimane a quota 155 l'innarrivabile, forse, Ingemar Stenmark

Nona vittoria in gigante per Alexis Pinturault che dà un grande segnale ad Hirscher

Alexis Pinturautl subito dopo aver tagliato il traguardo | Photo: Twitter @adelboden17

Che gara signori! Che gara!!

DAVANTI!!!! QUATTRO CENTESIMI!!! Che risposta di Pinturault!!

27 centesimi in entrata muro!

Mezzo secondo al secondo passaggio!

Mantiene al primo intermedio!

Sette decimi di vantaggio al via per il transalpino

Ora lotta per la vittoria, tocca a PINTURAULT

Poco da fare per il connazionale di Hirscher, chiude a +1.90 in seconda posizione provvisoria

Schoerghofer al via

Ora è durissima per Pinturault. Intanto per il Cannibale è il podio numero 100 in Coppa del Mondo!

MAMMA MIA! PAZZESCO HIRSCHER!!! Chiude con due secondi di vantaggio!!

1.62 in entrata muro! Un marziano!!

1.30!!!! PAZZESCO!

Al primo passaggio aumenta a 94!

Il Cannibale parte con 61 centesimi di vantaggio

Ora MARCEL HIRSCHER

Errore dopo la lunga! Un secondo di ritardo per Haugen

In ritardo in entrata muro per il norge

Haugen ora

UUUUUHHHH! Solo due centesimi di vantaggio al traguardo per Kristoffersen!!

Ancora luce verde in entrata muro!

Rosicchia qualche centesimo al secondo passaggio

Mantiene il vantaggio al primo intermedio

Ed ora Henrik Kristoffersen!

Dietro di quindici centesimi, posizione guadagnata da Faivre

Luce rossa in entrata muro!

Altro francese al blocco di partenza: Muffat - Jeandet

Per un soffio! Tanti errori ma Faivre è davanti di 3 centesimi a Matts Olsson!

Dietro ad Olsson nel secondo passaggio

Faivre al via

Ottimo lo svedese! Diciannove centesimi di vantaggio su Neureuther!

Adesso tocca a Matts Olsson, colui che ha fatto il miracolo nella prima manche qualificandosi in top 10 con il pettorale numero 25

Per un De Aliprandini che esce dalla classifica che conta, c'è un Florian Eisath che compie una splendida rimonta e centra la top ten

ERRORE!!!! Che peccato!!! Sbaglia sulla lunga De Aliprandini! Chiude a oltre due secondi il Finferlo

Praticamente pari in entrata muro!

Perde due decimi ma resta davanti di tre decimi

Mezzo secondo di vantaggio al primo intermedio!

Luca De Aliprandini!

E' davanti il tedesco! Mezzo secondo spaccato di vantaggio su Eisath!

18 centesimi di vantaggio in ingresso muro!

Perde 2 decimi al secondo passaggio

Aumenta di 14 centesimi il proprio vantaggio il tedesco al primo intermedio

Parte Neureuther, inizia la top 10!

Perde tutto in entrata muro Kranjec, gran parte centrale quella sciata da Eisath!

Sotto con Kranjec

Incrocia le code Nani, niente da fare. Pessima seconda manche dell'italiano

Entra sul muro con 65 centesimi di svantaggio

Spancia un po' e perde tutto: +0.2 di ritardo

Aumenta il vantaggio nel primo intermedio!

Pronto Roberto Nani

Quasi un secondo di ritardo per Ford

Sciata pulita per l'americano che però non paga

Ora tocca Tommy Ford

Alto il ritardo di Rubie: +1.47

Dietro! Quarto posto provvisorio per Manfred

63 centesimi di ritardo in entrata muro

Partito Moelgg!

Myhrer dietro a +1.10 da Eisath, tra poco Manfred Moelgg

Davanti! Bravo Eisath che nonostante l'errore in uscita dalla lunga riesce a mettersi davanti a Torsti!

Scia bene Florian, ha 48 centesimi di vantaggio prima del muro

Ora è la volta di Florian Eisath

Perde moltissimo Windingstad che chiude ad oltre un secondo e quaranta di distacco rischiando anche di uscire

Colpo di Torsti! Si qualifica col 52 e in seconda manche scalza Missilier dal primo posto provvisorio nonstante le molte sbavature compiute

Si difende Feller, ma niente di trascendentale per il connazionale di Hirscher

Buona manche dello sloveno che si attesta a tre decimi da Missilier

Ora Zubcic e poi Feller

Finiscono dietro al francese sia Neteland che Kryzl

Gran prova di Missilier che abbatte di sette decimi il tempo di Andreas Zampa

Primi punti in Coppa del Mondo per il francese Greg Galeotti che chiude al quarto posto provvisorio

Spreca tutto Pleisch! Aveva fatto un'ottima manche in alto ma nelle ultime quattro porte ha cestinato il tutto sbagliando linea in maniera clamorosa

Anche lui paga il muro finale e finisce dietro sia a Zampa che a Jansrud, non bene Riccardo

Il primo azzurro: Riccardo Tonetti

Paga il muro il norvegese che si mette alle spalle di Zampa

Ora tocca a Jansrud!

Grande lavoro nel muro finale di Andreas Zampa che chiude con 62 centesimi di vantaggio su Hirschbuehl

Hirschbuehl chiude in 2:28.59

La visibilità è piatta, uniforme per tutti. La tracciatura presenta più spazio tra le porte con un disegno più fluido nella parte alta e una strettoia prima della Cela. La lunga che immette nel muro è stata spostata prima rispetto alla prima manche.

13.30 - Partito!

13.25 - Parte il primo apripista, tra poco toccherà ad Hirschbeuhl

13.15 - E' tutto pronto ad Adelboden per l'inizio della seconda manche! Il primo a scendere sarà Christian Hirschbuehl

Nel corso della prima manche si è difeso bene anche Henrik Kristoffersen, 5° a +1.31, mentre ha centrato di un pelo la qualificazione e quindi punti preziosi Kjetil Jansrud.

Per l'Italia l'unica nota positiva e con speranze di podio è Luca De Aliprandini, nono in prima manche ad 1.80 di distacco da Pinturault.

Proprio il francese è stato il più veloce nella prima discesa di giornata e partirà per ultimo nel corso della seconda manche. Proveranno a scalzarlo dal gradino più alto del podio Phillip Schoerghofer e Marcel Hirscher rispettivamente secondo e terzo della prima manche.

Nella prima manche è partito con il numero 1 Alexis Pinturault, seguito dal connazionale Muffat-Jeandet. Per Hirscher c'è il numero 5, seguito da Faivre e Kristoffersen. Il primo italiano è stato De Aliprandini con il 9 ed Eisath con il 10. Qui i primi 30 pettorali

Si mise in evidenza anche Florian Eisath, con una grande seconda manche che lo proiettò dal ventesimo posto al sesto finale.

Lo scorso anno ad Adelboden non si sciò a causa della pioggia caduta sulla pista svizzera nelle ore antecedenti alla gara, ma due anni fa su questa pista vinse Marcel Hirscher proprio davanti a Pinturault ed Henrik Kristoffersen

L'ordine d'arrivo dello slalom gigante del 2015

Diretta 2a manche Adelboden

Il Gigante di Adelboden sarà anche uno snodo fondamentale per la nazionale transalpina, almeno per quanto riguarda lo slalom gigante dove Mathieu Faivre sembra essere in palla per scalzare dal posto di capitano proprio Alexis Pinturault

Pinturault è chiamato alla vittoria per provare ad intaccare la fiducia di Hirscher e per appropriarsi quanto meno del secondo posto nella classifica overall, scavalcando il re della velocità Kjetil Jansrud.

Per il Cannibale austriaco quella è stata l'unica vittoria in questa specialità per questa stagione. Nelle altre tre prove di slalom gigante hanno infatti trionfato due transalpini: Mathieu Faivre nel primo gigante della Val d'Isere ed Alexis Pinturault che ha vinto nel gigante d'apertura a Soelden e nel secondo slalom della Val d'Isere.

Sci Alpino Live, diretta 2a manche Adelboden

Nell'ultimo slalom gigante, che si è svolto sulle piste italiane dell'Alta Badia, si è imposto Marcel Hirscher davanti Mathieu Faivre e al sorprendete azzurro Florian Eisath.

Dopo la splendida vittoria di Manfred Moelgg nello slalom speciale di Zagabria, il circo bianco maschile si sposta in Svizzera per lo slalom gigante di Adelboden.

Buongiorno amici sportivi di Vavel Italia, da Andrea Mauri un benvenuto alla gara di Gigante maschile di Adelboden!