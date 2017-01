Sci Alpino, Maribor - Slalom Gigante: i pettorali di partenza, Maze con il 34

La regina, Tina Maze, saluta la compagnia. Per un giorno, la lotta di Coppa perde la sua naturale rilevanza. Pettorale n.34, la fuoriclasse di Slovenj Gradec si prepara all'ultima recita. Qualche parola, buttata qua e là per attrarre le sirene della stampa, per stuzzicare rivali ed addetti ai lavori. Donna di spettacolo Tina, pronta a catapultarsi in pista per lasciare un'ultima impressione di meraviglia. Serve, ovviamente, una performance perfetta, su una pista probabilmente rovinata.

Gigante, quindi Shiffrin contro Gut. A Semmering, nell'ultima prova, il dominio americano, con Mikaela strepitosa nell'incastonare una doppietta in grado di sgretolare le certezze elvetiche. Ora, su una neve diversa, lungo una pista diversa, l'americana deve confermarsi e cancellare il passo falso in slalom. Entrambe fanno parte del primo mini-gruppo, la Shiffrin ha il 6, la Gut il 7. Contatto di qualità.

Gigante, quindi Italia. Dopo lo sfarzo di inizio stagione, un piccolo passo indietro. Le prime difficoltà della Goggia, gli interrogativi della Brignone. Nella due giorni austriaca, solo un terzo posto, straordinario, di Manuela Moelgg. Le sensazioni sono comunque positive, le frecce all'arco numerose. La Brignone è la prima - con il pettorale n.2 - a lanciarsi sul tracciato. Con il 5 c'è la Bassino, con l'8 la Goggia. La Moelgg ha il 12. Nelle trenta, anche Nadia Fanchini - 18 - Francesca Marsaglia - 22 - e le sorelle Curtoni.

A proposito di campionesse, diverse possono puntare al podio. La Weirather introduce la gara, con il 3 c'è la Rebensburg, la Worley - due vittorie quest'anno - ha il 4. Anna Veith - dopo il ritorno - punta a un deciso progresso.

Le migliori trenta

1 1 WEIRATHER Tina Atomic

2 2 BRIGNONE Federica Rossignol

3 3 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

4 4 WORLEY Tessa Rossignol

5 5 BASSINO Marta Salomon

6 6 SHIFFRIN Mikaela Atomic

7 7 GUT Lara Head

8 8 GOGGIA Sofia Atomic

9 9 GAGNON Marie-Michele Rossignol

10 10 KIRCHGASSER Michaela Atomic

11 11 VEITH Anna Head

12 12 MOELGG Manuela Dynastar

13 13 BRUNNER Stephanie Head

14 14 LOESETH Nina Rossignol

15 15 DREV Ana Voelkl

16 16 HANSDOTTER Frida Rossignol

17 17 VLHOVA Petra Rossignol

18 18 FANCHINI Nadia Dynastar

19 19 HOLDENER Wendy Head

20 20 MOWINCKEL Ragnhild Head

21 21 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

22 22 MARSAGLIA Francesca Voelkl

23 23 WILD Simone Fischer

24 24 HECTOR Sara Head

25 25 CURTONI Irene Rossignol

26 26 FRASSE SOMBET Coralie Head

27 27 CURTONI Elena Head

28 28 TRUPPE Katharina Fischer

29 29 HAASER Ricarda Fischer

30 30 MEILLARD Melanie Rossignol

L'elenco completo