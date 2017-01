Sci Alpino, Adelboden - Gigante: i pettorali di partenza - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Il tempio di Adelboden accoglie il circo bianco. Slalom Gigante, prova di maturità per i campioni dello sci. Alexis Pinturault - fuoriclasse di Francia - indossa il pettorale n.1, la sua classe combacia alla perfezione con le difficoltà del tracciato, può essere il favorito per la prova odierna. La Francia cala, nelle fasi iniziali, anche la carta Muffat Jeandet, senza dimenticare Faivre, n.7 e ultimo a partire nel primo mini-gruppo.

Si torna a lottare in gigante dopo la tappa in Badia, con l'affermazione di Hirscher e il podio, sorprendente, di Eisath. Il leader di Coppa punta a lasciare segno tangibile anche sul pendio elvetico, in uno snodo cruciale di Coppa. Hirscher ha il 5 e parte dopo un Neureuther in ripresa e positivo nello speciale di Zagabria.

De Aliprandini - n.9 e il più costante nel comparto azzurro in stagione - è il primo italiano in gara ed anticipa Eisath, come detto reduce da un'incredibile prova. Si tratta degli unici due italiani nei 15, Nani ha infatti il 18, Tonetti il 19. Curiosità per la prestazione di Moelgg. La vittoria in Croazia può nobilitare anche il cammino in gigante, Manfred può trarre forza dal ritorno ad alto livello.

Jansrud - primo interprete della velocità - scatta con il 17, l'obiettivo è limitare il passivo, ridurre il disavanzo dal fenomeno Hirscher. L'austriaco deve custodire anche la vetta nella classifica di specialità. Ha un margine di 64 punti su Faivre, la partita è aperta.

Ultima nota per Kristoffersen. Il norvegese non ha, in gigante, la stessa consistenza che ha nello speciale, ma è carta da podio.

I primi trenta

1 1 PINTURAULT Alexis Head

2 2 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

3 3 SCHOERGHOFER Philipp Fischer

4 4 NEUREUTHER Felix Nordica

5 5 HIRSCHER Marcel Atomic

6 6 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

7 7 FAIVRE Mathieu Head

8 8 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

9 9 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

10 10 EISATH Florian Blizzard

11 11 FELLER Manuel Atomic

12 12 MURISIER Justin Voelkl

13 13 KRANJEC Zan Rossignol

14 14 LUITZ Stefan Rossignol

15 15 MYHRER Andre Head

16 16 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

17 17 JANSRUD Kjetil Head

18 18 NANI Roberto Voelkl

19 19 TONETTI Riccardo Voelkl

20 20 LEITINGER Roland Fischer

21 21 MOELGG Manfred Fischer

22 22 ZUBCIC Filip Atomic

23 23 CAVIEZEL Gino Head

24 24 MISSILLIER Steve Fischer

25 25 OLSSON Matts Head

26 26 NOESIG Christoph Rossignol

27 27 READ Erik Fischer

28 28 JITLOFF Tim Croc Ski

29 29 FORD Tommy Head

30 30 CHODOUNSKY David Nordica

L'elenco completo