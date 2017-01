Sci alpino, Maribor - Slalom Speciale: Shiffrin con il 5, I.Curtoni è la prima azzurra - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Il week-end sulle nevi di Maribor si completa con una sfida tra i pali stretti. Alle spalle un gigante ricco di spunti. Il ritorno sul podio di Sofia Goggia, l'innata eleganza di Tessa Worley, il saluto di Tina Maze. Sullo sfondo Mikaela Shiffrin, splendida per metà gara e poi incapace di difendere il fortino, di reggere l'urto nella seconda discesa. Oggi, la Shiffrin, riparte con maggior rabbia agonistica, con l'intento chiaro di riprendersi il predominio in slalom, solo parzialmente spezzato dall'errore di Zagabria. In Croazia, il primo 0 della stagione nella specialità prediletta, a Maribor, ieri, qualche punto concesso alla rivale in ottica generale, Lara Gut. Alle porte, rintocchi di velocità, fallire può "contaminare" la stagione, la Shiffrin lo sa. Pettorale n.5 per la campionessa americana, al via dopo Nina Loeseth, ma soprattutto prima delle due rivali più temibili, Vhlova - n.6 e secondo posto a Zagabria - e Zuzulova - perfetta nel cogliere il primo omaggio della cannibale a stelle e strisce.

Ad aprire la prova è Frida Hansdotter, mentre nel primo mini-gruppo di merito troviamo anche Holdener e Strachova, talento giovanile la prima, esperienza e regolarità la seconda. Per osservare la prima azzurra in pista, occorre attendere qualche minuto, una sola italiana infatti nelle 15, ed è Irene Curtoni con il 9. Molto ci si attende anche da Chiara Costazza, in netta ripresa, ottava a Zagabria e oggi pronta a lanciarsi con il 20. Manuela Moelgg ha il 29, poco oltre lo sbarramento delle 30, Brignone e Goggia, gigantiste in cerca della polivalenza.

Tornando al discorso Coppa assoluta, Lara Gut prova a strappare qua e là punticini preziosi, in attesa di sferrare un assalto deciso le prossime settimane. La bionda di Svizzera "decolla" con il 32, obiettivo seconda manche. Si parte alle 9.15, le atlete iscritte sono 81.

L'ordine di partenza

1 1 HANSDOTTER Frida Rossignol

2 2 HOLDENER Wendy Head

3 3 STRACHOVA Sarka Fischer

4 4 LOESETH Nina Rossignol

5 5 SHIFFRIN Mikaela Atomic

6 6 VLHOVA Petra Rossignol

7 7 VELEZ ZUZULOVA Veronika Salomon

8 8 GISIN Michelle Rossignol

9 9 CURTONI Irene Rossignol

10 10 DUERR Lena Voelkl

11 11 SCHILD Bernadette Head

12 12 KIRCHGASSER Michaela Atomic

13 13 NOENS Nastasia Salomon

14 14 STIEGLER Resi Rossignol

15 15 GAGNON Marie-Michele Rossignol

16 16 SKJOELD Maren Voelkl

17 17 MIELZYNSKI Erin Rossignol

18 18 TRUPPE Katharina Fischer

19 19 BARTHET Anne-Sophie Head

20 20 COSTAZZA Chiara Dynastar

21 21 WIKSTROEM Emelie Voelkl

22 22 GEIGER Christina Rossignol

23 23 BUCIK Ana Stoeckli

24 24 MEILLARD Melanie Rossignol

25 25 FEIERABEND Denise Head

26 26 FERK Marusa Stoeckli

27 27 SWENN-LARSSON Anna Head

28 28 GRUENWALD Julia Atomic

29 29 MOELGG Manuela Dynastar

30 30 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

31 31 BRIGNONE Federica Rossignol

32 32 GUT Lara Head

33 33 STUHEC Ilka Stoeckli

34 34 GOGGIA Sofia Atomic

L'elenco completo