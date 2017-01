Sci Alpino, Adelboden - Slalom Speciale: i pettorali di partenza

Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

L'urlo di Manfred Moelgg - a Zagabria - è l'ultima istantanea tra i pali stretti. Nell'inferno croato, tra vento e neve, un lampo azzurro. I colossi della specialità ai piedi di un talento di ritorno. Si riparte, oggi, con due fuoriclasse un passo avanti al gruppo e diversi antagonisti pronti ad inserirsi nella lotta. Quando si parla di slalom, il discorso ricade, ovviamente, su Hirscher - magnifico ieri nella seconda manche del gigante - e Kristoffersen. Da un anno, poco più, infiammano la Coppa del Mondo, con il norvegese ad alterare il dominio austriaco. Kristoffersen, ad Adelboden, parte con il 3, prima quindi di Hirscher che ha il 6.

Come detto, non è un cammino elitario, perché in tanti possono provare lo sgarbo. Myhrer è il primo ad uscire dal cancelletto, ma subito dopo attenzione a Neureuther, splendido tra le insidie di Zagabria. Stefano Gross - in progresso nella seconda, dopo una prima in difetto, nell'ultima tappa - ha il 4 e precede Moelgg. Il russo Koroshilov - già sul podio in stagione - chiude il primo mini-gruppo. Da segnalare altri tre candidati alla top five: Michael Matt ha l'11, Pinturault, alterno tra i pali stretti ma in grado di regalare spettacolo, ha il 12, Yule il 13.

Nei 15, anche il vecchio Thaler - 14 - mentre Razzoli, sfortunato a Zagabria, ha il 23. 69 iscritti, la prima manche è in programma alle 10.30, mentre la seconda alle 13.30. La gara è visibile su Rai Sport e su Eurosport.

L'ordine di partenza

1 1 MYHRER Andre Head

2 2 NEUREUTHER Felix Nordica

3 3 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

4 4 GROSS Stefano Voelkl

5 5 MOELGG Manfred Fischer

6 6 HIRSCHER Marcel Atomic

7 7 KHOROSHILOV Alexander Fischer

8 8 HARGIN Mattias Atomic

9 9 SCHWARZ Marco Atomic

10 10 RYDING Dave Fischer

11 11 MATT Michael Rossignol

12 12 PINTURAULT Alexis Head

13 13 YULE Daniel Fischer

14 14 THALER Patrick Fischer

15 15 LIZEROUX Julien Fischer

16 16 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

17 17 DIGRUBER Marc Atomic

18 18 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

19 19 CHODOUNSKY David Nordica

20 20 GRANGE Jean-Baptiste Fischer

21 21 AERNI Luca Salomon

22 22 FELLER Manuel Atomic

23 23 RAZZOLI Giuliano Fischer

24 24 NORDBOTTEN Jonathan Head

25 25 STEHLE Dominik Nordica

26 26 BYGGMARK Jens Rossignol

27 27 YUASA Naoki Hart

28 28 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

29 29 LAHDENPERAE Anton Fischer

30 30 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

