Sci Alpino - La Shiffrin aggiorna i record, a lei lo slalom speciale di Maribor

La Shiffrin aggiorna i record, a lei lo slalom speciale di Maribor

Più che l'ottima Wendy Holdener - che ha dovuto ancora una volta chinare la testa alla regina e rimandare alla prossima occasione l'appuntamento con una vittoria che alla Svizzera dello slalom donne manca da quindici anni - chi è andato più vicino a battere Mikaela Shiffrin nello slalom di oggi a Maribor è stato un paletto che, dopo essersi staccato, è finito in rotta di collisione con l'americana nel corso della sua discesa.

Ma se nelle prime discese, l'austriaca Huber - cui era capitato lo stesso incidente - era finita nella neve, l'americana, per usare le parole di Jannacci, non ha fatto nemmeno una piega, nemmeno un plissè. Riprendendo subito la linea idea e chiudendo la partita con diciannove centesimi di vantaggio sulla Holdener, ancora una volta costretta all"oro delle umane". Statistiche aggiornate e un altro numero da circo da mettere a referto, dopo quello di Semmering in cui ha capottato le sorti della manche rifilando un secondo alla Zuzulova in meno di trenta porte. E anche quando non stravince, Miki da spettacolo e aggiorna statistiche da fantascienza: 27 vittorie in Coppa del Mondo, staccando Michela Figini e Tina Maze fermatasi a quota 26, la numero 24 in slalom. A chiudere il podio, la svedese Frida Hansdotter, al suo primo piazzamento stagionale nella top 3, precedendo Petra Vhlova e Nina Loeseth.

Per l'Italia arriva un'altra prova convincente da parte di Chiara Costazza: la fassana, apparsa un po' in difficoltà nella prima manche, ha recuperato posizioni nella seconda e si porta a casa il terzo ingresso di fila nelle prime dieci. Piccolo passo indietro invece per Manuela Moelgg, che chiude al quattordicesimo posto. Ventiduesima piazza per Irene Curtoni.

Fra le altre protagoniste di giornata, la slovena Ilka Stuhec, che chiude al decimo posto, scalando un'ulteriore posizione rispetto all'undicesima con cui ha chiuso la prima frazione. Pazzesca la stagione della slovena, che dopo aver dominato in discesa libera (3 vittorie più una in combinata) si rivela in stato di grazia. E se il suo passato di buona slalomista fa sì che il risultato di oggi non sorprenda più di tanto, vedere Ilka ingarellata nella lotta al vertice per la generale (con un terzo posto ampiamente alla portata) è una bella notizia per tutti gli appassionati di sci alpino.