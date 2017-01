Sci Alpino femminile, a Flachau slalom speciale in notturna - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Il week-end di Maribor, con il ritiro di Tina Maze e il miracolo di Mikaela Shiffrin, è ormai ricordo sbiadito. Poche ore per assaporare due gare di alto profilo, il calendario di Coppa reclama ora attenzione. In attesa di un fine settimana incandescente ad Altenmarkt, spazio ad un ultimo rintocco "tecnico", con il settimo slalom di stagione sul pendio di Flachau. Si corre in notturna, la prima manche, domani, è in programma alle 17.45. Seconda e decisiva discesa tre ore dopo.

Speciale, quindi Shiffrin. Cinque vittorie in sei uscite, oltre cento punti di vantaggio nella classifica di slalom sulla Zuzulova, la clamorosa impresa di Maribor come biglietto da visita. Un palo ad alterare l'incedere della fuoriclasse di Vail, elemento ulteriore per colorare di leggenda una carriera ancora giovanissima. La Shiffrin riconosce l'importanza dell'appuntamento, Flachau è tappa decisiva, perché precede una fase di Coppa decisamente favorevole a Lara Gut, unica rivale in ottica generale. Mettere in cascina altri 100 punti, questo l'obiettivo primario. Presente, in Austria, anche l'elvetica, tappa di difesa, come di consueto.

L'Italia, per la prova di domani, si gioca quattro carte. Come riporta Race Ski Magazine, truppa azzurra composta da I.Curtoni, Chiara Costazza, Manuela Moelgg e Martina Perruchon. Mix di freschezza ed esperienza, alla ricerca di un risultato di valore. Mancano squilli trionfalistici caratteristici di altre specialità, ma anche tra i pali stretti le nostre riescono a ritagliarsi uno spazio significativo. A Maribor, ennesimo piazzamento per la Costazza, nona, sequenze di assoluto livello della Moelgg. Entrare nelle dieci è il punto di partenza, lecito poi sognare. Fuori, causa influenza, la Agnelli, fase di allenamento e recupero per Bassino, Goggia e Brignone. La polivalenza richiede sforzo estremo, giusto staccare la spina, specie in slalom, per recuperare in vista delle gare in programma. Discesa e combinata tra sabato e domenica, occasioni da cogliere.

Flachau, martedì

1° manche 17.45

2° manche 20.45

diretta Rai Sport ed Eurosport

Classifica Slalom

1) Shiffrin 500

2) Zuzulova 390

3) Holdener 340