Sci Alpino, Flachau - Slalom Speciale: i pettorali di partenza, Shiffrin con il 7 - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

A Flachau, Austria, va in scena il settimo slalom speciale della stagione. Un ultimo rintocco tra i pali stretti, poi una sequenza veloce, tra Altenmarkt, Garmisch e Cortina. Terreno fertile per una Gut in affanno, lontana al momento dalla donna di Coppa, Mikaela Shiffrin. Fresche le sensazioni di Maribor, uno schiaffo forte, deciso, a malasorte ed avversarie. Un paletto beffardo, il trampolino verso un successo da copertina.

Sei vittorie in stagione, numeri da capogiro che vanno a cozzare sulla giovanissima età. Siamo all'alba di un'era di gloria e record, siamo spettatori non paganti di uno spettacolo di sport. Oggi, la Shiffrin, insegue l'ennesimo capolavoro, pronta a lanciarsi con il 7, ultima del primo mini-gruppo. Le altre, vicine in Slovenia, provano a crederci, sfidando realtà e recente passato. Su tutte Zuzulova e Holdener, le prime insidie nella classifica di specialità. Con il 5 la prima, con il 3 la giovane svizzera.

Apre la prova la Vhlova, a seguire la Loeseth. Nel primo mini-gruppo anche le regolariste Strachova e Hansdotter. Un pizzico d'Italia in slalom, le recenti prestazioni parlano di una squadra in lieve ma costante progresso. La Costazza è ormai presenza consolidata nelle dieci, oggi parte con il 17, quindi con pista migliore rispetto alle precedenti apparizioni. La prima a lanciarsi è Irene Curtoni, con il 13, più indietro Manuela Moelgg, con il 27. Solo quattro frecce all'arco azzurro, chiude, con il 65, la Perruchon.

Come detto, giornata d'attesa per Lara Gut. 305 punti dietro la Shiffrin, ad Altenmarkt discesa e combinata, in precedenza lo slalom odierno. N.32, obiettivo seconda manche, una manciata di punti per rendere meno amara una serata a tinte americane.

Il via alle 17.45, tre ore dopo l'epilogo.

L'ordine di partenza

1 1 VLHOVA Petra Rossignol

2 2 LOESETH Nina Rossignol

3 3 HOLDENER Wendy Head

4 4 STRACHOVA Sarka Fischer

5 5 VELEZ ZUZULOVA Veronika Salomon

6 6 HANSDOTTER Frida Rossignol

7 7 SHIFFRIN Mikaela Atomic

8 8 SKJOELD Maren Voelkl

9 9 STIEGLER Resi Rossignol

10 10 SCHILD Bernadette Head

11 11 NOENS Nastasia Salomon

12 12 GISIN Michelle Rossignol

13 13 CURTONI Irene Rossignol

14 14 DUERR Lena Voelkl

15 15 GAGNON Marie-Michele Rossignol

16 16 KIRCHGASSER Michaela Atomic

17 17 COSTAZZA Chiara Dynastar

18 18 MIELZYNSKI Erin Rossignol

19 19 TRUPPE Katharina Fischer

20 20 BUCIK Ana Stoeckli

21 21 WIKSTROEM Emelie Voelkl

22 22 BARTHET Anne-Sophie Head

23 23 GEIGER Christina Rossignol

24 24 MEILLARD Melanie Rossignol

25 25 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

26 26 FEIERABEND Denise Head

27 27 MOELGG Manuela Dynastar

28 28 FERK Marusa Stoeckli

29 29 SWENN-LARSSON Anna Head

30 30 GRUENWALD Julia Atomic

L'elenco completo