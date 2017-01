Sci Alpino LIVE - Flachau, in diretta lo Slalom Speciale Femminile (17.45)

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, dello Slalom Speciale femminile di Flachau. Sul pendio austriaco, tradizionale appuntamento serale, la prima manche è in programma alle 17.45, la seconda e decisiva discesa alle 20.45.

Sci Alpino - Diretta LIVE Slalom Speciale Flachau

Si riparte dopo il recente week-end tecnico di Maribor. Sabato il gigante - con l'addio di Tina Maze - domenica lo speciale, con il successo, sofferto, di Mikaela Shiffrin. 19 i centesimi di vantaggio, al termine, su Wendy Holdener, un rimbalzo sfortunato di un paletto a mettere in dubbio il risultato finale.

La fuoriclasse americana vanta cinque successi in sei apparizioni in slalom, un unico 0 a tabellino, quello di Zagabria, con l'uscita anticipata per una sbavatura nella prima. Brava ad approfittare dell'unica apertura la Zuzulova, seconda nella classifica di specialità.

Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Come ovvio, la Shiffrin ha ampio margine nella classifica di slalom. 500 i punti all'attivo, oltre 100 di vantaggio sulle prime inseguitrici. Alle sue spalle, come detto Zuzulova e Holdener. La lotta per la seconda posizione è apertissima, può rientrare anche la Vhlova.

In ottica generale, invece, la Shiffrin guida con oltre 300 punti su Lara Gut, fin qui alterna nelle discipline a lei favorevoli. La Gut ha a disposizione un calendario favorevole, siamo infatti prossimi a un trittico veloce, con Altenmarkt, Garmisch e Cortina. La svizzera ha al momento 643 punti, 305 meno dell'americana. Completa il podio la Worley, ma sono pronte al balzo anche Goggia e Stuhec.

LIVE Slalom Flachau

Le azzurre al via, oggi, sono quattro. Alle veterane I.Curtoni, Costazza, Moelgg si affianca la Perruchon. A riposo, invece, Bassino, Goggia e Brignone. I.Curtoni parte con il 13 ed è l'unica nel primo gruppo di merito. La Costazza - la migliore a Maribor - ha il 17 e mette nel mirino un ulteriore progresso di pettorale, la Moelgg il 27. Perruchon, infine, con il 65.

Tornando alle favorite per la vittoria finale. La Shiffrin archivia, con il 7, il primo mini-gruppo, mentre la Vhlova ha l'1, può quindi sfruttare pista perfetta. Holdener con il 3, Zuzulova con il 5. Attenzione anche a sciatrici costanti ad alto livello come Strachova e Holdener.