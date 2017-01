Sci Alpino - Wengen: Mayer davanti nella seconda prova di discesa, sesto Fill - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Entra nel vivo il week-end di Wengen. Ieri prova abbassata alla partenza della combinata, con Peter Fill a precedere - in 1:45.55 - Feuz e Janka. Quest'oggi, battiti di discesa, un ulteriore assaggio in vista della prova di Coppa in programma sabato (possibile slittamento a domenica in caso di maltempo, come riporta Neve Italia). Il secondo test - non sul tracciato completo - conferma l'attuale equilibrio, i big sono raccolti in una manciata di centesimi, alcuni preferiscono basso profilo, evitando inutili rischi.

Il migliore è Matthias Mayer, con Max Franz terzo a 4 decimi. Nella morsa austriaca, Carlo Janka, pronto a prendersi la ribalta sulla pista di casa. In rampa di lancio anche Theaux e Feuz, a ridosso del podio virtuale, mentre Fill retrocede in sesta posizione, ma conferma l'ottimo feeling con la pista di Wengen. Innerhofer rinuncia alla sfida per problemi a un ginocchio, la seconda carta azzurra è Dominik Paris, ventesimo nell'uscita odierna (sedicesimo Casse).

Nei dieci anche Reichelt, Sander, Goldberg e Weibrecht, mentre restano in seconda fila i norvegesi. Jansrud, a contatto con i primi martedì, termina quindicesimo a 1.43, ma è ovviamente il favorito per la discesa. Addirittura ventiseiesimo Svindal, attenzione al fuoriclasse di Lorenskog.

Il programma - tempo permettendo - prevede la combinata venerdì, sabato la discesa e domenica lo slalom.

I migliori

1 6 MAYER Matthias 1:27.64

2 19 JANKA Carlo 1:27.88 +0.24

3 4 FRANZ Max 1:28.05 +0.41

4 11 THEAUX Adrien 1:28.25 +0.61

5 3 FEUZ Beat 1:28.30 +0.66

6 5 FILL Peter 1:28.50 +0.86

7 2 REICHELT Hannes 1:28.84 +1.20

8 22 SANDER Andreas 1:28.86 +1.22

9 60 GOLDBERG Jared 1:28.89 +1.25

9 23 WEIBRECHT Andrew 1:28.89 +1.25

11 27 KRIECHMAYR Vincent 1:28.98 +1.34

12 1 GUAY Erik 1:29.00 +1.36

13 15 NYMAN Steven 1:29.03 +1.39

14 12 CLAREY Johan 1:29.06 +1.42

15 7 JANSRUD Kjetil 1:29.07 +1.43

16 46 CASSE Mattia 1:29.18 +1.54

17 45 CAVIEZEL Mauro 1:29.21 +1.57

18 18 BAUMANN Romed 1:29.24 +1.60

19 26 GIRAUD MOINE Valentin 1:29.34 +1.70

20 13 PARIS Dominik 1:29.41 +1.77

21 14 KUENG Patrick 1:29.43 +1.79

22 20 GANONG Travis 1:29.47 +1.83

23 31 PINTURAULT Alexis 1:29.48 +1.84

24 59 MUZATON Maxence 1:29.56 +1.92

25 38 WEBER Ralph 1:29.63 +1.99

26 29 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:29.67 +2.03

26 9 SVINDAL Aksel Lund 1:29.67 +2.03

28 25 POISSON David 1:29.70 +2.06

29 40 RAFFORT Nicolas 1:29.76 +2.12

30 36 FERSTL Josef 1:29.81 +2.17

L'ordine d'arrivo completo