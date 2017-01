Sci Alpino - Wengen, combinata: i pettorali di partenza

Google Plus

Alexis Pinturault introduce la combinata di Wengen, è il francese il favorito numero uno per la prova odierna. Dopo il successo a Santa Caterina - nell'unico appuntamento di stagione - il fuoriclasse transalpino insegue un prestigioso bis sulla mitica pista svizzera. Ovvio lo spartito, difesa iniziale in discesa e poi assalto in slalom. A facilitare il compito di Pinturault, l'assenza del più diretto rivale, Marcel Hirscher, secondo sulle nevi di S.Caterina.

La gara prende forma fin dalle prime battute, perché il secondo a scendere è il norvegese Kilde - candidato credibile al podio - il terzo Murisier, carta importante dopo il quarto posto in combinata di dicembre. Jansrud - il più forte nella velocità - ha il 7 e deve riscattare l'uscita di Santa Caterina, con il 10 Janka.

Il comparto azzurro deve invece trovare il primo acuto in questo format. Fill - con il 16 - può sfruttare la confidenza con questo pendio - davanti a tutti nella prima prova cronometrata con partenza abbassata - Paris ha il 4, Tonetti il 17. Pangrazzi, Casse e Buzzi oltre i trenta.

Per molti, un'importante prova in vista della discesa di domani. Si parte alle 10.15, la chiusura alle 13.45 con la manche di slalom.

I primi trenta

1 1 PINTURAULT Alexis Head

2 2 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

3 3 MURISIER Justin Voelkl

4 4 PARIS Dominik Nordica

5 5 KRIECHMAYR Vincent Fischer

6 6 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 THEAUX Adrien Head

9 9 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

10 10 JANKA Carlo Rossignol

11 11 CAVIEZEL Mauro Atomic

12 12 KOSI Klemen Atomic

13 13 ZAMPA Adam Salomon

14 14 MAYER Matthias Head

15 15 BAUMANN Romed Salomon

16 16 FILL Peter Atomic

17 17 TONETTI Riccardo Voelkl

18 18 BENNETT Bryce Fischer

19 19 KRYZL Krystof Fischer

20 20 GIEZENDANNER Blaise Head

21 21 COCHRAN-SIEGLE Ryan Rossignol

22 22 KOSTELIC Ivica Fischer

23 23 GOLDBERG Jared Head

24 24 MANI Nils Stoeckli

25 25 CATER Martin Stoeckli

26 26 ZUBCIC Filip Atomic

27 27 DRESSEN Thomas Rossignol

28 28 SANDER Andreas Atomic

29 29 FRANZ Max Atomic

30 30 WEBER Ralph Head

