Sci Alpino  Wengen, discesa libera maschile cancellata

11.27 La discesa prevista per oggi è ufficialmente cancellata a causa della poca visibilità derivata dal maltempo che imperversa da ieri sulle piste svizzere

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, della Discesa Libera maschile di Wengen da Andrea Mauri. Sulla mitica Lauberhorn si affronteranno i migliori esponenti della velocità sugli sci nel classico trampolino di lancio che poi li porterà settimana prossima a Kitzbuhel.

Il circo bianco riparte dopo il weekend di Adelboden, che ha visto le vittorie di Pinturault in Slalom Gigante e di Kristoffersen in Slalom Speciale, ma resta in Svizzera approdando in uno dei posti più classici della Coppa del Mondo: Wengen.

Nell'ultima Discesa disputata, quella della Val Gardena, ne è uscito vittorioso Max Franz davanti ad Aksel Lund Svindal e a Steven Nyman. Purtroppo però il norvegese ha dovuto dire addio anche a questo stagione agonistica per sottoporsi ad un'ulteriore operazione al ginocchio danneggiato nella spaventosa caduta sulla Streif lo scorso anno.

Sci Alpino - Diretta LIVE Discesa Libera Wengen

Con l'abbandono di Svindal, già da oggi il primo posto nella classifica di specialità apparterrà a qualcun altro. L'indiziato numero uno per salire in testa alla graduatori di discesa è Kjetil Jansrud che dovrà difendere i dodici punti di vantaggio su Max Franz e ventotto su Adrien Theaux.

Per i colori italiani la miglior speranza di far risultato si chiama Peter Fill. Lo sciatore di Bressanone è il campione del mondo in carica, in questa stagione ha colto il podio in Val d'Isere mentre ha sofferto molto in Val Gardena dove ha terminato ventiduesimo.

Peter Fill con la coppa di Discesa | Photo: La Stampa

In ottica coppa generale, invece, non saranno al via né Alexis Pinturault, né Marcel Hirscher. Entrambi si dedicheranno allo slalom speciale, terreno dove il Cannibale dovrà aumentare il proprio vantaggio in classifica sul francese. Jansrud ha quindi l'occasione per accorciare sul Cannibale e scalzare Pinturault dal secondo posto provvisorio.