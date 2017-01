Sci Alpino - Wengen, discesa libera: i pettorali di partenza - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

A Wengen, secondo appuntamento di Coppa, dopo la combinata della giornata di ieri. Hintermann il nome a sorpresa in una gara evidentemente condizionata dalle difficili condizioni meteo. Al termine, polemiche e aspre critiche, specie dal fronte norvegese. Si riparte, oggi, con la mitica discesa sul Lauberhorn. Alle spalle due prove cronometrate, con differente partenza. Sensazioni positive per Fill, davanti nella prima, coperti diversi protagonisti attesi, specie Jansrud, molto nervoso dopo la combinata. Parte con il 19, al momento nella velocità è il personaggio di riferimento, ancor più dopo il nuovo stop - forse definitivo - del suo illustre compagno di squadra, Aksel Lund Svindal. Problemi fisici per il campionissimo scandinavo, il ginocchio reclama attenzione.

Il primo a partire è un altro norvegese, Kilde, presente a pieno titolo nel novero dei favoriti. Paris - il primo azzurro - ha il 3, attenzione poi a Kueng e soprattutto Janka, in condizione e pronto a prendersi la scena sulle nevi di casa. Fill - come detto terminale principale dell'armata italiana - ha il 7. Chiude i 10 Kline, già positivo in stagione. Non mancano le possibili alternative, specie di casa Austria. Franz e Mayer hanno passo importante - come dimostra la seconda prova - e soprattutto confidenza con il tracciato. Mayer scende poco prima di Jansrud, può decidersi qui la discesa.

Nei 30 anche Casse, pettorale 27 per lui. Buzzi ha il 33, Pangrazzi il 46, gli atleti al via sono 60, la discesa ha inizio alle 12.30.

I primi trenta

1 1 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

2 2 CLAREY Johan Head

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 KUENG Patrick Salomon

5 5 JANKA Carlo Rossignol

6 6 KRIECHMAYR Vincent Fischer

7 7 FILL Peter Atomic

8 8 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

9 9 NYMAN Steven Fischer

10 10 KLINE Bostjan Stoeckli

11 11 GUAY Erik Head

12 12 BAUMANN Romed Salomon

13 13 FAYED Guillermo Head

14 14 FRANZ Max Atomic

15 15 FEUZ Beat Head

16 16 GANONG Travis Atomic

17 17 THEAUX Adrien Head

18 18 MAYER Matthias Head

19 19 JANSRUD Kjetil Head

20 20 REICHELT Hannes Salomon

21 21 GIEZENDANNER Blaise Head

22 22 POISSON David Salomon

23 23 BENNETT Bryce Fischer

24 24 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

25 25 THOMSEN Benjamin Head

26 26 SANDER Andreas Atomic

27 27 CASSE Mattia Head

28 28 STRIEDINGER Otmar Rossignol

29 29 KROELL Klaus Salomon

30 30 WEIBRECHT Andrew Head

