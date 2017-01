Sci Alpino femminile, ultimo tentativo ad Altenmarkt: prova e poi discesa

Vento, neve, condizioni difficili. Ad Altenmarkt, situazione in divenire, poche certezze. Il meteo costringe gli organizzatori a rivisitare il programma. Salta la combinata in agenda quest'oggi, l'obiettivo è recuperare la discesa libera, in naftalina ieri dopo un conciliabolo fitto di alcune ore. Qualche rinvio, scelta naturale, poi il cambio di rotta. Serve almeno una prova, spazio quindi al doppio impegno in mattinata. L'obiettivo è aprire la giornata alle 9.30, concedendo alle atlete un assaggio con il tracciato, per poi proporre la gara alle 12.15.

Da valutare, ovviamente, l'evoluzione del tempo, il "percorso" notturno e la situazione all'alba. Si riparte con il sorteggio di due giorni fa, quindi con Nadia Fanchini e Sofia Goggia ad accendere la competizione. Per Sofia, stuzzicanti propositi, tra classifica generale e di specialità. L'attenzione è, come naturale, su Lindsey Vonn. La regina della velocità, e dello sci alpino in genere, allaccia gli scarponi per lanciarsi nuovamente dal cancelletto. Immagini e video via social per testimoniare il difficile recupero dal recente infortunio. Non il primo di carriera. Ora Lindsey vuol aggiornare il suo personale libro dei record, obiettivi importanti. Fuoriclasse da copertina, in un circo bianco che cerca prime donne a cui aggrapparsi. Il ritiro della Maze, il nuovo avvento della Vonn. Scelte diverse, diverso è il carattere. Ad Altenmarkt, trepidante attesa, per le risposte dal cielo e per i primi passi di Lindsey.

Riproponiamo qui l'ordine di partenza.

1 1 FANCHINI Nadia Dynastar

2 2 GOGGIA Sofia Atomic

3 3 SUTER Fabienne Dynastar

4 4 COOK Stacey Stoeckli

5 5 STUHEC Ilka Stoeckli

6 6 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

7 7 VONN Lindsey Head

8 8 PUCHNER Mirjam Atomic

9 9 GUT Lara Head

10 10 GOERGL Elisabeth Head

11 11 MIKLOS Edit Head

12 12 FANCHINI Elena Dynastar

13 13 KLING Kajsa Head

14 14 CURTONI Elena Head

15 15 WEIRATHER Tina Atomic

16 16 ROSS Laurenne Voelkl

17 17 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

18 18 SIEBENHOFER Ramona Head

19 19 SUTER Corinne Head

20 20 SCHNARF Johanna Fischer

21 21 WILES Jacqueline Rossignol

22 22 TIPPLER Tamara Voelkl

23 23 VENIER Stephanie Atomic

24 24 SCHEYER Christine Head

25 25 MANCUSO Julia Stoeckli

26 26 STUFFER Verena Fischer

27 27 MCKENNIS Alice Head

28 28 MARSAGLIA Francesca Voelkl

29 29 HAEHLEN Joana Voelkl

30 30 JOHNSON Breezy Atomic

L'ordine completo