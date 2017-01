Google Plus

Sci Alpino - Altenmarkt: Ledecka prima in prova. Infortunio per Nadia Fanchini

Dopo due giorni di rinvii è finalmente partito il weekend di Altenmarkt con la prova della discesa libera femminile, prevista oggi stesso con partenza poco dopo le 12. Il test conferma la difficoltà di sciare su una pista così altamente innevata, con molte atlete scese con i freni tirati e due brutti infortuni subiti da Nadia Fanchini, sospetta frattura al braccio e dalla Miklos, entrambe cadute dopo una spigolata ad alta velocità.

Il miglior tempo lo fa segnare Ester Ledecka, scesa con il pettorale numero 49, davanti a Christine Scheyer e Sabrina Mayer. La migliore delle azzurre è Nicol Delago con il quinto tempo, mentre le big della velocità, scese molto tempo prima delle prime in classifica, pagano dazio a causa delle diverse condizioni della pista e del fatto di non aver spinto al massimo. Chi ha tirato più delle altre è sicuramente Lara Gut che infatti si posiziona al settimo posto seguita da Tina Weirather, mentre bisogna andare molto più indietro per trovare la dominatrice della velocità, Ilka Stuhec. La slovena ha segnato il trentesimo tempo, appena dietro alla nostra Johanna Schnarf, mentre ancora più indietro sono Rebensburg, Goggia e Lindsey Vonn che certamente si auspicava un rientro alle gare più tranquillo.

Le migliori