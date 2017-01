Sci Alpino - Kitzbuhel: è Kilde il più veloce in prova

Continua l'avvicinamento degli atleti alla gara regina della discesa libera, quella della Streif di Kitzbuhel. Nella prima prova cronometrata era stato Steven Nyman ha far segnare il miglior tempo, ma oggi davanti a tutti si è messo Alexander Aalmodt Kilde. Il campione norvegese è stato il primo a scendere in mattinata, ma nessuno dei settantaquattro atleti scesi è riuscito a migliorare il suo 1:56.33, tempo più veloce di quasi un secondo rispetto a quello fatto segnare ieri da Nyman.

Alle spalle di Kilde si sono piazzati Hannes Reichelt e Kjetil Jansrud, entrambi sotto il decimo di ritardo. Molti atleti di spicco occupano ancora posizioni di rincalzo, cercando ancora la linea perfetta per provare a sorprendere tutti vincendo domenica. Peter Fill, il vincitore lo scorso anno, occupa la quindicesima posizione, Erik Guay è sesto, mentre più indietro è Carlo Janka, sedicesimo ad un secondo e trenta centesimi.

In chiave nazionali, bisognerà fare la massima attenzione ai padroni di casa: gli austriaci. I nostri vicini di casa hanno occupato ben tre posizioni nella top ten con Reichelt, Franz e Baumann rispettivamente secondo, quinto e settimo. Per i colori azzurri il miglior rappresentante è Mattia Casse, sceso con il 46esimo pettorale, che ha timbrato l'ottavo tempo a 69 centesimi da Kilde. Fill, come detto, è quindicesimo, seguito a stretto giro di posta da Dominik Paris, mentre non ha preso parte alla prova Innerhofer che ha preferito restare a riposo dopo la contusione al ginocchio e il test effettuato ieri su una pista ancora parzialmente ghiacciata.