Sci Alpino femminile, Garmisch: Siebenhofer la migliore nella prima prova

Il week-end dedicato alla velocità - sulle nevi di Garmisch - prende piede dalla prima prova cronometrata. Responso netto, Ramona Siebenhofer - austriaca - precede senza mezzi termini la concorrenza. Oltre un secondo divide infatti la prima di giornata e la seconda, la nostra Sofia Goggia. Per l'azzurra - oggi un salto di porta come altre colleghe - una fermata importante, perché qui a Garmisch può incamerare punti pesanti sfruttando l'accoppiata discesa-super G, risalendo così nella generale e avvicinando, perché no, la vetta nelle classifiche dedicate alle due discipline.

Un duello a distanza con Ilka Stuhec - settima nella prima prova - dominatrice fin qui della discesa, con già 345 punti in cassaforte. A completare il podio odierno la Scheyer, 2 centesimi avanti a Suter (salto di porta come Goggia) e Fanchini. Per Elena, una gara di certo difficile, dopo il brutto infortunio occorso alla sorella nel precedente impegno.

A chiudere la top ten, Lindsey Vonn. Dopo il rientro ad Altenmarkt, un secondo test per valutare sensazioni e tenuta. La forma non può essere ottimale, ma il feeling con il tracciato è acclarato. Attenzione alla fuoriclasse americana. Dodicesima Lara Gut, chiamata qui a Garmisch a ridurre il gap che la divide al momento da una scatenata Shiffrin. Ventesima la Weirather, in ombra ma da tenere in considerazione in ottica gara.

Per quel che concerne il resto della pattuglia italiana, diverse nelle trenta. Tredicesima Elena Curtoni, diciassettesima la Schnarf, venticinquesima la Stuffer. Poco oltre le trenta, invece, Federica Brignone.

Le prime dieci

1 12 SIEBENHOFER Ramona 1:45.14

2 20 GOGGIA Sofia 1:46.28 +1.14

3 14 SCHEYER Christine 1:46.57 +1.43

4 11 SUTER Fabienne 1:46.59 +1.45

4 10 FANCHINI Elena 1:46.59 +1.45

6 25 TIPPLER Tamara 1:47.04 +1.90

7 15 STUHEC Ilka 1:47.17 +2.03

8 19 KLING Kajsa 1:47.33 +2.19

9 1 REBENSBURG Viktoria 1:47.47 +2.33

10 13 VONN Lindsey 1:47.71 +2.57

