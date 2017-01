Sci Alpino, Kitzbuhel - Super G: i pettorali di partenza - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

Con la giornata odierna si entra, ufficialmente, nel fine settimana di Kitzbuhel. Due giorni di prove per limare gli ultimi dettagli, per assaporare la mitica Streif, la discesa come obiettivo primario per porre il proprio marchio su una pista leggendaria. In attesa dell'evento più atteso, in programma domani, si parte oggi per il Super G, primo richiamo per gli uomini veloci. Il favorito è ovviamente Jansrud, tre successi in specialità in stagione. Il norvegese - ieri in netta crescita dopo la discesa in totale controllo di mercoledì - parte con il 9, poco dopo un Innerhofer a riposo nella 2° prova cronometrata.

Per Jansrud, la principale minaccia ha colori amichevoli. Il connazionale Kilde è veloce a Kitzbuhel e può insidiare la leadership del più illustre collega. In Super G vanta già ottimi risultati, ha quindi le giuste credenziali per ambire al successo. Kilde parte con il 7, Jansrud ha quindi il leggero vantaggio di conoscere i riferimenti.

Nelle fasi iniziali di gara, i principali protagonisti. Guay ha il 2, con il 3 Feuz. Hirscher - il dominatore di Coppa - si presenta al cancelletto per stupire e raggranellare punti preziosi. L'austriaco precede il compagno di team Reichelt, secondo a Santa Caterina e molto pericoloso qui. Con il 6 Theaux, Weibrecht chiude i primi dieci. Paris - sul podio nel primo appuntamento di stagione - scatta con l'11, Fill con il 12. Attenzione a Pinturault e Janka, pericoli di qualità. L'ultimo azzurro nei 30 è Casse, ieri il migliore del comparto italiano. N.29 per lui.

Nel complesso, 63 atleti in gara, il via alle 11.30.

I primi trenta

1 1 SANDER Andreas Atomic

2 2 GUAY Erik Head

3 3 FEUZ Beat Head

4 4 HIRSCHER Marcel Atomic

5 5 REICHELT Hannes Salomon

6 6 THEAUX Adrien Head

7 7 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

8 8 INNERHOFER Christof Rossignol

9 9 JANSRUD Kjetil Head

10 10 WEIBRECHT Andrew Head

11 11 PARIS Dominik Nordica

12 12 FILL Peter Atomic

13 13 MAYER Matthias Head

14 14 GANONG Travis Atomic

15 15 KRIECHMAYR Vincent Fischer

16 16 KLINE Bostjan Stoeckli

17 17 COOK Dustin Head

18 18 PINTURAULT Alexis Head

19 19 JANKA Carlo Rossignol

20 20 FRANZ Max Atomic

21 21 WEBER Ralph Head

22 22 FERSTL Josef Head

23 23 BIESEMEYER Thomas Atomic

24 24 GIEZENDANNER Blaise Head

25 25 ROGER Brice Rossignol

26 26 SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic

27 27 HUDEC Jan Stoeckli

28 28 BAUMANN Romed Salomon

29 29 CASSE Mattia Head

30 30 CAVIEZEL Mauro Atomic

L'elenco completo