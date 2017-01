Sci Alpino LIVE - Diretta Kitzbuhel: giù in discesa sulla Streif

Aggiorna il contenuto

Benvenuti amici di Vavel Italia alla diretta scritta, live e online, della Discesa Libera maschile di Kitzbuhel da Andrea Mauri. Sulla leggendaria Streif si affronteranno i migliori esponenti della velocità sugli sci.

Lo scorso anno la discesa della Streif è stata teatro di moltissimi infortuni a causa delle condizioni della pista e di una buca infame non spianata dagli organizzatori. Due degli infortunati furono Aksel Lund Svindal ed Hannes Reichelt. Il norvegese non ci sarà quest'anno, mentre l'austriaco ha dato buona prova di sè nel corso delle due prove.

Dopo la cancellazione della discesa di Wengen, i velocisti dello sci ripartono dalla regina delle piste, la Streif. Nell'ultima Discesa disputata, quella della Val Gardena, ne è uscito vittorioso Max Franz davanti ad Aksel Lund Svindal e a Steven Nyman.

Tolto Svindal, che ha dovuto dire addio al resto della stagione a causa dei problemi al ginocchio infortunato lo scorso anno proprio a Kitzbuhel, Franz e Nyman hanno ben figurato nelle due prove fatte mercoledì e giovedì mattina. L'americano è stato il più veloce in assoluto nella prima prova disputata sulla Streif, mentre l'austriaco è apparso concentrato ed in buona forma nel corso della seconda prova dove ha chiuso al quinto posto.

Per i colori azzurri le speranze sono come sempre riposte in Peter Fill, vittorioso qui lo scorso anno, e in Dominik Paris. Più indietro nelle gerarchie c'è Innerhofer che patisce ancora qualche dolore al ginocchio, motivo per cui non ha preso parte alla seconda prova cronometra sulla discesa austriaca.

Il leader virtuale della classifica di specialità, dopo l'abbandono di Svindal, è Kjetil Jansrud. Il missile norvegese ha brillato nella prova di giovedì centrando il terzo tempo a meno di un decimo dal primo posto occupato dal connazionale Kilde.

In ottica coppone invece non prendono parte alla gare nè Alexis Pinturault, che in qualche discesa si è cimentato senza però cavarne troppo, nè Marcel Hirscher. La Streif non è terreno adatto per improvvisazioni e i due campioni lo sanno bene, motivo per cui si concentreranno sullo slalom di domenica e, per il francese, anche il SuperG.