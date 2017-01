Sci Alpino femminile, Garmisch: Goggia la migliore nella seconda prova, ma con salto di porta

Sci Alpino femminile, Garmisch: Goggia la migliore nella seconda prova - Source: Stanko Gruden/Agence Zoom

Sofia Goggia mette la testa avanti e conferme le prime impressioni. L'azzurra ha le carte in regola per recitare, a Garmisch, da protagonista. La seconda prova cronometrata pone Sofia al comando, 25 centesimi davanti alla Siebenhofer, veloce come nel suo primo approccio qui sulle nevi austriache. Un piccolo passaggio a vuoto nella discesa della Goggia. Un salto di porta, a riportare l'attenzione alla prova di giovedì. Nella parte centrale soffre, in termini di linea ed interpretazione, occorre porre rimedio in vista di domani. A completare il podio parziale Fabienne Suter, staccata però già di 9 decimi.

Nomi altisonanti occupano le prime posizioni, la seconda prova - come sempre più indicativa - pone a ridosso delle migliori Lindsay Vonn. Aldilà del salto di porta, è evidente la crescita dell'americana. Maggior confidenza dopo una tappa di assestamento ad Altenmarkt. La donna dei record chiude in 1:45.38, un centesimo dietro alla Puchner. Settima è invece Lara Gut, dietro alla Tippler e pronta a lanciare, domani, l'offensiva.

Weirather e Rebensburg - nona e decima - iniziano a prendere confidenza con il pendio di Garmisch, mentre la Stuhec è "solo" undicesima, a 1.59.

Goggia e "poco altro" nella giornata italiana. Johanna Schnarf si difende bene ed è dodicesima, Irene Curtoni quattordicesima. Nelle trenta, anche Elena Fanchini, in difficoltà rispetto alla prima prova, e Federica Brignone, lei sì brava a staccare il ventiduesimo tempo.

Come detto, da domani si fa sul serio. Alle 10.15 è in programma la discesa.

Le migliori trenta

1 6 GOGGIA Sofia 1:44.41

2 10 SIEBENHOFER Ramona 1:44.66 +0.25

3 9 SUTER Fabienne 1:45.31 +0.90

4 8 PUCHNER Mirjam 1:45.37 +0.96

5 15 VONN Lindsey 1:45.38 +0.97

6 27 TIPPLER Tamara 1:45.46 +1.05

7 19 GUT Lara 1:45.54 +1.13

8 12 SCHMIDHOFER Nicole 1:45.70 +1.29

9 5 WEIRATHER Tina 1:45.81 +1.40

10 1 REBENSBURG Viktoria 1:45.88 +1.47

11 11 STUHEC Ilka 1:46.00 +1.59

12 17 SCHNARF Johanna 1:46.01 +1.60

13 2 SCHEYER Christine 1:46.04 +1.63

14 4 CURTONI Elena 1:46.21 +1.80

15 18 GOERGL Elisabeth 1:46.22 +1.81

16 34 FLURY Jasmine 1:46.28 +1.87

17 3 SUTER Corinne 1:46.36 +1.95

18 57 HAASER Ricarda 1:46.46 +2.05

19 22 STUFFER Verena 1:46.48 +2.07

20 32 WORLEY Tessa 1:46.54 +2.13

21 14 VENIER Stephanie 1:46.55 +2.14

22 31 BRIGNONE Federica 1:46.56 +2.15

23 30 NUFER Priska 1:46.57 +2.16

24 29 MCKENNIS Alice 1:46.59 +2.18

25 16 FANCHINI Elena 1:46.64 +2.23

26 20 COOK Stacey 1:46.67 +2.26

27 37 MIRADOLI Romane 1:46.84 +2.43

28 46 FEIERABEND Denise 1:46.86 +2.45

29 26 HAEHLEN Joana 1:46.97 +2.56

30 25 JOHNSON Breezy 1:47.26 +2.85

L'ordine d'arrivo completo