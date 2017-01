Google Plus

Sci Alpino femminile, Garmisch - Discesa libera: i pettorali di partenza - Source: Stanko Gruden/Agence Zoom

Due prove cronometrate, utili ad assaporare la neve di Garmisch, a valutare le insidie del pendio. Primo appuntamento ufficiale questa mattina, alle 10.15 l'avvio della discesa libera. Viktoria Rebensburg - pettorale n.1 - apre la gara, 54 le sciatrici al cancelletto.

Difficile identificare una protagonista assoluta, in tante possono competere per la vittoria. Ilka Stuhec - al momento coperta - è la principale attrice della velocità nella stagione corrente. La slovena parte con il 7, prima di pericolose rivali. Lara Gut - con un occhio alla generale di Coppa - si lancia con il 9, dopo di lei Ramona Siebenhofer, perfetta tra giovedì e venerdì nell'assecondare le difficoltà della prova austriaca. Può essere la mina vagante, la carta che ribalta le gerarchie iniziali.

Lindsey Vonn - ieri quinta, anche se con salto in porta - appare in leggero ritardo di condizione, l'americana insegue quindi un semplice progresso rispetto alla gara di Altenmarkt, la prima dopo il brutto stop. N.17 al via, attenzione però ad "offrirle" un'occasione.

Tanta Italia, come naturale. Splende la stella di Sofia Goggia, tra le migliori nelle uscite qui, ma chiamata a rivedere il suo approccio con la parte centrale, foriera di problemi nelle due prove cronometrate. Passa da lì la rincorsa al podio e forse alla vittoria. La Goggia ha il 20, prima di lei E.Curtoni - 4 - Johanna Schnarf - 13 - ed Elena Fanchini - 18. Nelle trenta anche Francesca Marsaglia - 21- Verena Stuffer - 23 - e Nicol Delago - 27. Federica Brignone indossa il pettorale n.31, pronta a partire dopo la coppia americana McKennis - Wiles.

Le prime trenta

1 1 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

2 2 COOK Stacey Stoeckli

3 3 KLING Kajsa Head

4 4 CURTONI Elena Head

5 5 WEIRATHER Tina Atomic

6 6 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

7 7 STUHEC Ilka Stoeckli

8 8 SCHEYER Christine Head

9 9 GUT Lara Head

10 10 SIEBENHOFER Ramona Head

11 11 SUTER Corinne Head

12 12 PUCHNER Mirjam Atomic

13 13 SCHNARF Johanna Fischer

14 14 GOERGL Elisabeth Head

15 15 SUTER Fabienne Dynastar

16 16 VENIER Stephanie Atomic

17 17 VONN Lindsey Head

18 18 FANCHINI Elena Dynastar

19 19 ROSS Laurenne Voelkl

20 20 GOGGIA Sofia Atomic

21 21 MARSAGLIA Francesca Voelkl

22 22 NUFER Priska Dynastar

23 23 STUFFER Verena Fischer

24 24 HAEHLEN Joana Voelkl

25 25 JOHNSON Breezy Atomic

26 26 TIPPLER Tamara Voelkl

27 27 DELAGO Nicol Atomic

28 28 MOWINCKEL Ragnhild Head

29 29 MCKENNIS Alice Head

30 30 WILES Jacqueline Rossignol

