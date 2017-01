Sci Alpino, Garmish - SuperG Donne: Lara Gut mostra gli artigli

Lara Gut domina il Super-G di Garmish, precedendo l'austriaca Venier e Tina Weirather.

Dopo la straordinaria vittoria di ieri di Lindsey Vonn in discesa, la Kandahar di Garmish-Partenkirchen è nuovamente protagonista, con il Super-G femminile. La favorita principale, trionfatrice nelle due precedenti prove di specialità, ovvero Lara Gut, non ha tradito le attese, imponendosi in scioltezza con il crono di 1:17.92. Per la 25enne ticinese si tratta della 4° vittoria stagionale (22° in carriera), che le permette di accorciare in classifica sulla Shiffrin (873 a 1008).

Sul podio con l'elvetica ecco la sorpresa di giornata, ovvero l'austriaca Stephanie Venier (+0.67), scesa con il pettorale #2 e al primo podio in carriera, e Tina Weirather (+0.86). Tutte le altre sono sopra il secondo di distacco dalla Gut, a partire dall'altra austriaca, Nicole Schmidhofer (+1.07), e dalla transalpina Tessa Worley (+1.08), le quali completano la top-5.

Seguono le prime due azzurre, ovvero Elena Curtoni (+1.25) e Federica Brignone (+1.44), seguite dalla svedese Kajsa Kling (+1.56) e dalla Vonn (9° a +1.65). Un ex-aequo chiude le prime dieci posizioni della classifica, con la nostra Francesca Marsaglia e l'austriaca Ricarda Haaser (entrambe a +1.75).

Delude Ilka Stuhec, che conferma uno stato di forma in appannamento (22° a +2.82). Per quanto riguarda le altre azzurre, Johanna Schnarf è 16° (+2.20), mentre Elena Fanchini è 29° (+3.77). Fuori dai punti Verena Stuffer (35° a +4.43). Sono uscite invece Sofia Goggia, Anna Hofer, Nicol Delago e Marta Bassino.

Una gara molto difficile, come dimostra il fatto che, su 58 partenti, ben 23 sciatrici non sono arrivate al traguardo. Tra queste, oltre alle italiane, da segnalare Viktoria Rebensburg e le austriache Tamara Tippler e Anna Veith-Fenninger.