Sci Alpino, Gigante femminile - Kronplatz: i pettorali di partenza, Bassino prima in pista - Source: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images Europe

Sulla pista "Erta" di Plan de Corones va in scena l'ultimo appuntamento di Gigante prima della rassegna iridata. Il circuito femminile affronta un pendio mitico, ricco di storia e tradizione. Prova difficile, svariati interrogativi. Marta Bassino - sul podio in stagione - la prima al cancelletto. Margherita ampia per l'Italia, petali di qualità per conquistare nuovamente la ribalta. Sofia Goggia - con il 6 - insegue il podio nella coppa di specialità, Federica Brignone una risposta confortante in ottica Mondiale. Con loro Manuela Moelgg, padrona di casa attesa a un colpo di coda. Nelle trenta anche Francesca Marsaglia e le sorelle Curtoni.

Gigante, quindi Shiffrin vs Gut. Il week-end di Garmisch riaccende la sfida in ottica generale. La ticinese coglie l'occasione e accorcia. 135 punti il disavanzo attuale, importante limare qualcosa anche quest'oggi. Equilibrio al via. La favorita è ovviamente Tessa Worley, regina assoluta nella stagione corrente. Guida la graduatoria del gigante ed è reduce dal successo di Maribor, davanti a Goggia e Gut.

Nel primo mini-gruppo di merito, attenzione anche a Rebensburg - 5 - e Drev - 7. Con l'8 Nina Loeseth, con il 15 una Weirather in costante progresso. Anna Veith è, invece, un passo oltre. Parte con il 16, licenza di stupire. Le sciatrici in gara sono 63, la prima manche è in programma alle 9.30, tre ore dopo l'epilogo.

Le prime trenta

1 1 BASSINO Marta Salomon

2 2 GUT Lara Head

3 3 SHIFFRIN Mikaela Atomic

4 4 WORLEY Tessa Rossignol

5 5 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

6 6 GOGGIA Sofia Atomic

7 7 DREV Ana Voelkl

8 8 LOESETH Nina Rossignol

9 9 MOELGG Manuela Dynastar

10 10 KIRCHGASSER Michaela Atomic

11 11 MOWINCKEL Ragnhild Head

12 12 GAGNON Marie-Michele Rossignol

13 13 BRUNNER Stephanie Head

14 14 BRIGNONE Federica Rossignol

15 15 WEIRATHER Tina Atomic

16 16 VEITH Anna Head

17 17 HANSDOTTER Frida Rossignol

18 18 HOLDENER Wendy Head

19 19 KLING Kajsa Head

20 20 MARSAGLIA Francesca Voelkl

21 21 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

22 22 VLHOVA Petra Rossignol

23 23 WILD Simone Fischer

24 24 FRASSE SOMBET Coralie Head

25 25 HECTOR Sara Head

26 26 CURTONI Elena Head

27 27 CURTONI Irene Rossignol

28 28 HAASER Ricarda Fischer

29 29 TRUPPE Katharina Fischer

30 30 MEILLARD Melanie Rossignol

L'ordine di partenza completo