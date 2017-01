Google Plus

Sci Alpino - Garmisch: Kilde domina la prova

Nell'unica prova prevista per la discesa di Garmisch, è stato Aleksander Aamodt Kilde a stampare il tempo più veloce. Kilde è stato ben un secondo più rapido del suo connazionale e rivale Kjetil Jansrud, che ha conquistato la seconda piazza di giornata confermando la forza norvegese nelle prove di velocità.

Parlando di Italia, i nostri due portacolori nella discesa, Peter Fill e Dominik Paris, si sono piazzati rispettivamente al quinto ed al ventottesimo posto. Il vincitore della discesa di sabato sulla Streif ha controllato la propria velocità mentre provava le traiettorie da tenere domani e sabato, mentre Fill ha mollato un po' di più il freno provando a fare un tempo che fosse già competitivo in ottica gara.

Degli altri big si nota la presenza del veterano Guay in sesta posizione, subito alle spalle di Fill, mentre Theaux e Franz hanno preferito scendere con circospezione per evitare di incorrere in cadute inutili.

I primi 10:

KILDE Aleksander Aamodt 1:55.42 JANSRUD Kjetil +1.06 OSBORNE-PARADIS Manuel +1.15 NYMAN Steven +1.24 FILL Peter +1.49 GUAY Erik +1.61 CAVIEZEL Mauro +1.77 SANDER Andreas +1.81 FERSTL Josef +1.86 STRIEDINGER Otmar +1.90

