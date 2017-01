Sci Alpino - Garmisch, discesa libera maschile: i pettorali di partenza - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Il week-end di Garmisch prende il via quest'oggi con la prima delle due discese. Un assaggio ieri - con Kilde a guidare con margine il gruppo in prova - tra qualche ora si fa sul serio. Assente Innerhofer - condizione deficitaria, un dolore a cui rendere conto in vista della rassegna iridata - fari su Paris e Fill. Il Re della Streif - ora in testa anche alla classifica di specialità - punta a un prestigioso uno-due per certificare la sua ascesa al trono della discesa. Pettorale n.5 per Paris, il 9 per Fill. Non mancano, come di consueto, le alternative al vertice. Il duo norvegese insegue il pronto riscatto dopo le difficoltà di Kitz. Kilde, citato poc'anzi, ha il 16, prima di lui Jansrud, fenomenale ad inizio stagione ed ora alterno. Si lancia con il 7 per cancellare la rabbia austriaca.

Attenzione a Feuz, a lungo al comando nella gara di Kitzbuhel, prima del ruzzolone nella neve. Lo svizzero ha le carte in regola per imporsi qui a Garmisch. Come il connazionale Janka, costante ad alto livello. Reichelt guida la pattuglia austriaca ed è il primo ad uscire dal cancelletto. Franz ha l'8, Mayer il 14. La Francia può contare sul solito Theaux, ma anche su Giraud Moine e Clarey. Entrambi sul podio a Kitzbuhel, sognano una riconferma di qualità.

Gli atleti al via sono 55, la discesa è in programma alle 13.05. Il calendario prevede un secondo appuntamento domani, chiusura del fine settimana, invece, con il gigante in agenda domenica.

I primi trenta

1 1 REICHELT Hannes Salomon

2 2 KLINE Bostjan Stoeckli

3 3 THEAUX Adrien Head

4 4 CLAREY Johan Head

5 5 PARIS Dominik Nordica

6 6 KUENG Patrick Salomon

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 FRANZ Max Atomic

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 BAUMANN Romed Salomon

11 11 NYMAN Steven Fischer

12 12 GANONG Travis Atomic

13 13 FEUZ Beat Head

14 14 MAYER Matthias Head

15 15 JANKA Carlo Rossignol

16 16 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

17 17 GUAY Erik Head

18 18 KRIECHMAYR Vincent Fischer

19 19 FAYED Guillermo Head

20 20 GIRAUD MOINE Valentin Salomon

21 21 THOMSEN Benjamin Head

22 22 GIEZENDANNER Blaise Head

23 23 WEIBRECHT Andrew Head

24 24 POISSON David Salomon

25 25 SANDER Andreas Atomic

26 26 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

27 27 BENNETT Bryce Fischer

28 28 KROELL Klaus Salomon

29 29 MUZATON Maxence Rossignol

30 30 STRIEDINGER Otmar Rossignol

