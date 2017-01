Sci Alpino - Cortina, discesa libera femminile: i pettorali di partenza - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Primo appuntamento con la velocità femminile a Cortina. Nella mattinata odierna - il via alle 10.30 - spazio alla discesa libera. Si parte dal responso delle due prove cronometrate, con una folta rappresentanza azzurra nelle posizioni di vertice. Ieri, miglior tempo per Verena Stuffer, con Sofia Goggia terza e Johanna Schnarf quinta. Responso da leggere con la giusta dose di realismo, senza eccessivi voli pindarici. L'Italia c'è ed ha più frecce, ma la concorrenza è importante. La Gut - al successo in Super G lo scorso week-end - è lì e valuta, nella due giorni di Cortina, il sorpasso alla Shiffrin, distante ora 130 punti nella generale. Ilka Stuhec - quarta nella seconda prova - vuole invece aumentare il disavanzo nella coppa di specialità. Margine rassicurante per lei, oltre 100 punti su Gut appunto e Goggia. Sofia, straordinaria in avvio, alterna di recente, ha le carte in regola per tornare a sognare, dopo il buon quinto posto di Garmisch.

Con il 4 - subito dopo la Schnarf - spazio ad Anna Veith. Con il 5 la Rebensburg, terza in Germania. Elena Curtoni ha il 6 ed anticipa Tina Weirather. Attenzione - con il 17 - a Lindsey Vonn. Rientro ad Altenamrkt, successo a Garmisch. Ieri un volo sulla neve, fortunatamente senza conseguenze. Oggi parte per vincere, a caccia di Stenmark e di un record sensazionale.

Elena Fanchini indossa il pettorale n.14, nelle trenta anche Francesca Marsaglia (27). Federica Brignone, invece, parte come sempre a ridosso delle migliori. N.31 e grande voglia di confermare i progressi recenti nella velocità. Le atlete al via sono 50, domani si replica con un Super G.

Le prime trenta

1 1 SUTER Corinne Head

2 2 PUCHNER Mirjam Atomic

3 3 SCHNARF Johanna Fischer

4 4 VEITH Anna Head

5 5 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

6 6 CURTONI Elena Head

7 7 WEIRATHER Tina Atomic

8 8 ROSS Laurenne Voelkl

9 9 STUHEC Ilka Stoeckli

10 10 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

11 11 GOGGIA Sofia Atomic

12 12 SIEBENHOFER Ramona Head

13 13 SUTER Fabienne Dynastar

14 14 FANCHINI Elena Dynastar

15 15 GUT Lara Head

16 16 GOERGL Elisabeth Head

17 17 VONN Lindsey Head

18 18 VENIER Stephanie Atomic

19 19 KLING Kajsa Head

20 20 COOK Stacey Stoeckli

21 21 STUFFER Verena Fischer

22 22 MOWINCKEL Ragnhild Head

23 23 FLURY Jasmine Stoeckli

24 24 MCKENNIS Alice Head

25 25 HAEHLEN Joana Voelkl

26 26 JOHNSON Breezy Atomic

27 27 MARSAGLIA Francesca Voelkl

28 28 WILES Jacqueline Rossignol

29 29 NUFER Priska Dynastar

30 30 TIPPLER Tamara Voelkl

L'elenco completo