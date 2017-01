Sci Alpino, Garmisch - Discesa libera maschile: i pettorali di partenza

Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Garmisch, atto secondo. Ieri il recupero, oggi la discesa originariamente in programma. Velocità pura, colossi in pista. Travis Ganong a beffare Kjetil Jansrud, Peter Fill ancora una volta sul podio. Si riparte da questa istantanea, cambia poco o nulla nella numerazione di partenza. Reichelt - ieri quarto e vicino all'azzurro - è il primo a lanciarsi, poi Kline e Theaux.

Paris - il n.1 sulla Streif, decimo nel primo impegno qui - ha il 5 ed è il primo italiano in gara. Attenzione, nei dieci, a Mayer e Franz, l'Austria cala fin dalle prime battute le sue carte da novanta. Jansrud è tra i due e deve difendere la sua leadership nella coppa di specialità. Classifica corta, tre punti separano il norvegese e Fill, con Paris in lieve ritardo e Ganong in ascesa. Fill prende il via con il 9, identico pettorale della prima tornata.

Tris d'eccezione tra il 13 e il 15. Feuz - quinto nella prima discesa e devastante per una porzione di gara a Kitz - Kueng e Janka, splende il vessillo elvetico. Guay - illeso dopo un volo pazzesco - ha il 17 e precede Kilde, l'ultimo azzurro nei trenta è Casse, con il 26.

Gli atleti in gara sono 52, si parte alle 12. Il week-end si completa domani con il gigante.

I primi trenta

1 1 REICHELT Hannes Salomon

2 2 KLINE Bostjan Stoeckli

3 3 THEAUX Adrien Head

4 4 KROELL Klaus Salomon

5 5 PARIS Dominik Nordica

6 6 MAYER Matthias Head

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 FRANZ Max Atomic

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 POISSON David Salomon

11 11 GANONG Travis Atomic

12 12 BAUMANN Romed Salomon

13 13 FEUZ Beat Head

14 14 KUENG Patrick Salomon

15 15 JANKA Carlo Rossignol

16 16 KRIECHMAYR Vincent Fischer

17 17 GUAY Erik Head

18 18 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

19 19 CLAREY Johan Head

20 20 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

21 21 MUZATON Maxence Rossignol

22 22 MANI Nils Stoeckli

23 23 THOMSEN Benjamin Head

24 24 SANDER Andreas Atomic

25 25 BENNETT Bryce Fischer

26 26 CASSE Mattia Head

27 27 STRIEDINGER Otmar Rossignol

28 28 WEIBRECHT Andrew Head

29 29 GIEZENDANNER Blaise Head

30 30 FERSTL Josef Head

