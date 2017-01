Sci Alpino - Garmisch, slalom gigante maschile: i pettorali di partenza

Google Plus

Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Il week-end di Garmisch si chiude con lo slalom gigante in programma quest'oggi. Dopo la doppia prova di velocità - con i successi di Ganong e Reichelt e la costante presenza sul podio di Peter Fill - spazio nuovamente alle discipline tecniche, con il rientro in scena del leader di Coppa, Marcel Hirscher. L'austriaco ha un cuscinetto di vantaggio consistente nella generale, mentre deve rintuzzare l'attacco di Pinturault nella graduatoria di specialità. 44 i punti che il francese deve rosicchiare al campionissimo. Si riparte dalle risposte di Adelboden, con il transalpino al successo davanti alla coppia Hirscher - Schoerghofer. Proprio quest'ultimo apre la disputa odierna, precedendo un Neureuther in grado di dire la sua.

Pinturault ha il 3, Muffat Jeandet, altro profilo interessante, il 4. Nel primo mini-gruppo di merito - oltre a Hirscher, n.5 - spazio ad un altro francese, Faivre, e a Kristoffersen. L'Italia, in gigante, raccoglie meno, un briciolo di sofferenza dopo anni di imprese. Tre, comunque, gli azzurri nei quindici, con Moelgg - pettorale n.8 - ad aprire la strada ai compagni. Dopo Manfred, via libera per Eisath e De Aliprandini.

A ridosso dei quindici, pezzi da novanta della velocità, in cerca di punticini preziosi. Janka, Kilde e Jansrud, questa la sequenza. Tonetti parte con il 20, Nani con il 22. Gli sciatori iscritti sono 66, la prima manche è in agenda alle 10.15, alle 13.15 secondo e ultimo atto di gara.

I primi trenta

1 1 SCHOERGHOFER Philipp Fischer

2 2 NEUREUTHER Felix Nordica

3 3 PINTURAULT Alexis Head

4 4 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

5 5 HIRSCHER Marcel Atomic

6 6 FAIVRE Mathieu Head

7 7 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

8 8 MOELGG Manfred Fischer

9 9 EISATH Florian Blizzard

10 10 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

11 11 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

12 12 LUITZ Stefan Rossignol

13 13 MURISIER Justin Voelkl

14 14 FELLER Manuel Atomic

15 15 KRANJEC Zan Rossignol

16 16 JANKA Carlo Rossignol

17 17 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

18 18 JANSRUD Kjetil Head

19 19 ZUBCIC Filip Atomic

20 20 TONETTI Riccardo Voelkl

21 21 LEITINGER Roland Fischer

22 22 NANI Roberto Voelkl

23 23 OLSSON Matts Head

24 24 MISSILLIER Steve Fischer

25 25 CAVIEZEL Gino Head

26 26 FORD Tommy Head

27 27 READ Erik Fischer

28 28 NOESIG Christoph Rossignol

29 29 JITLOFF Tim Croc Ski

30 30 KRYZL Krystof Fischer

