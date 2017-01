Sci Alpino - Cortina, Super G femminile: i pettorali di partenza

Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Obiettivo sorpasso. Lara Gut è vicina a completare la sua rimonta. Il successo in discesa proietta la ticinese sulle code di Mikaela Shiffrin. 30 punti, questo il disavanzo all'alba del Super G odierno. Velocità, ancora una volta. La giovane americana torna ad indossare casco e sci per rintuzzare l'assalto, parte con il 31, in difesa. Giornata, ovviamente, favorevole alla Gut, in testa alla classifica di specialità e in un momento di forma straordinario. Si lancia con il 7, mentre ad introdurre la gara è Ilka Stuhec, dominante ad inizio stagione e ora in leggero calo. Attenzione con il 3 alla Venier, seconda a Garmisch. Dopo la Veith, pettorale n.4, la prima azzurra, Federica Brignone. Il successo in gigante, la crescita nella velocità. Il settimo posto tedesco conferma l'ottimo lavoro estivo.

Dopo la prima donna del gigante, Tessa Worley, spazio a Lindsey Vonn. Ieri, per la seconda volta a terra l'americana. Difficoltà naturali dopo il lungo stop, manca la giusta confidenza, mancano le normali "coordinate" di pista. Occhio però a sottovalutare la campionessa a stelle e strisce. La Vonn prende il via con il 9, mentre con l'11 troviamo Elena Curtoni, la miglior italiana a Garmisch. Johanna Schnarf - con il 12 - precede la Weirather, di recente sul podio e possibile protagonista oggi.

Luci della ribalta, ancora una volta, su Sofia Goggia. Secondo posto in discesa, appuntamento rimandato con la vittoria. Oggi scatta tardi, rispetto alle principali rivali, ma ha licenza di stupire. N.20 per lei. Nelle 30 anche Marsaglia, 18, ed Elena Fanchini, 24. 60 sciatrici iscritte, il via alle 11.30.

Le prime trenta

1 1 STUHEC Ilka Stoeckli

2 2 SUTER Fabienne Dynastar

3 3 VENIER Stephanie Atomic

4 4 VEITH Anna Head

5 5 BRIGNONE Federica Rossignol

6 6 TIPPLER Tamara Voelkl

7 7 GUT Lara Head

8 8 WORLEY Tessa Rossignol

9 9 VONN Lindsey Head

10 10 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

11 11 CURTONI Elena Head

12 12 SCHNARF Johanna Fischer

13 13 WEIRATHER Tina Atomic

14 14 GOERGL Elisabeth Head

15 15 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

16 16 SUTER Corinne Head

17 17 KLING Kajsa Head

18 18 MARSAGLIA Francesca Voelkl

19 19 ROSS Laurenne Voelkl

20 20 GOGGIA Sofia Atomic

21 21 PIOT Jennifer Rossignol

22 22 SIEBENHOFER Ramona Head

23 23 MIRADOLI Romane Dynastar

24 24 FANCHINI Elena Dynastar

25 25 COOK Stacey Stoeckli

26 26 NUFER Priska Dynastar

27 27 HAEHLEN Joana Voelkl

28 28 PUCHNER Mirjam Atomic

29 29 HAASER Ricarda Fischer

30 30 MOWINCKEL Ragnhild Head

L'ordine di partenza completo