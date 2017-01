Sci Alpino - Stoccolma, City Event: l'Italia punta su Costazza al femminile - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom

Il City Event di Stoccolma introduce la rassegna iridata di St Moritz. Ultimo appuntamento di Coppa, poi spazio al mondiale sulle nevi svizzere. Slalom parallelo, format particolare, utile a mantenere forma e condizione. Una sola rappresentante di casa Italia, Chiara Costazza, in crescita tra i pali stretti. Presenza costante, di recente, tra le dieci, obiettivo iridato. Partenza difficile, Costazza trova al primo turno Strachova. La ceca è tra le principali interpreti della specialità, una delle certezze dell'attuale panorama femminile. In caso di successo, seconda fermata con Hansdotter o Bucik. Serve una performance perfetta.

L'attesa è, ovviamente, per Mikaela Shiffrin. A Cortina, in Super G, capolavoro a stelle e strisce per limitare l'incedere di Lara Gut. Quarto posto e punti pesanti, in virtù anche del ruzzolone della campionessa svizzera. Mentre la Gut punta a un pieno recupero in vista della rassegna di St Moritz, la Shiffrin si lancia a Stoccolma. Guida la parte alta del tabellone e duella al via con la transalpina Baud Mugnier.

Nella parte bassa, invece, la Zuzulova. Feierabend l'insidia iniziale, alle porte un secondo passaggio di qualità con la Vhlova. Sulla strada di quest'ultima, l'istrionica Stiegler. La Loeseth incrocia la Truppe, mentre è derby svizzero tra Holdener e Meillard. Si parte alle 17, diretta Rai Sport ed Eurosport.

Il tabellone completo

Le partecipanti

1 1 SHIFFRIN Mikaela Atomic

2 2 VELEZ ZUZULOVA Veronika Salomon

3 3 HOLDENER Wendy Head

4 4 HANSDOTTER Frida Rossignol

5 5 STRACHOVA Sarka Fischer

6 6 LOESETH Nina Rossignol

7 7 VLHOVA Petra Rossignol

8 8 SCHILD Bernadette Head

9 9 GAGNON Marie-Michele Rossignol

10 10 STIEGLER Resi Rossignol

11 11 TRUPPE Katharina Fischer

12 12 COSTAZZA Chiara Dynastar

13 13 BUCIK Ana Stoeckli

14 14 MEILLARD Melanie Rossignol

15 15 FEIERABEND Denise Head

16 16 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol