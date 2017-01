Sci Alpino - Stoccolma, City Event: Moelgg, Gross e Razzoli per l'Italia. Duello Hirscher - Kristoffersen

Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Dopo la straordinaria esibizione di Marcel Hirscher in gigante, sulle nevi di Garmisch, il circuito maschile approda a Stoccolma. City Event, slalom parallelo, al via i mostri sacri della disciplina. Si riparte, come di consueto, dal fenomeno austriaco, leader di Coppa e protagonista atteso al prossimo mondiale. Hirscher è il personaggio di riferimento, ma non mancano alternative di qualità. L'austriaco sfida al primo turno Kilde, un ingresso agevole, prima di un secondo turno di certo probante. Matt o Pinturault alla "corte" di Hirscher. Il duello tra l'austriaco e il francese è il più accattivante della prima tornata.

Gli azzurri presenti sono tre. Moelgg - ritorno al successo in slalom nella stagione corrente - trova Razzoli, derby italiano quindi alle porte della competizione. Gross, invece, incrocia Lizeroux. Per Gross, quinto a Schladming, possibile quarto con Kristoffersen. Il campione norvegese attende il teutonico Strasser e parte con i favori del pronostico.

Attenzione al russo Khoroshilov - Foss Solevaag l'avversario del russo - e a Daniel Yule, approccio con Hargin. Si parte alle 17, si gioca sulle due manche.

Il tabellone completo

I presenti al via

1 1 HIRSCHER Marcel Atomic

2 2 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

3 3 MOELGG Manfred Fischer

4 4 KHOROSHILOV Alexander Fischer

5 5 RYDING Dave Fischer

6 6 YULE Daniel Fischer

7 7 GROSS Stefano Voelkl

8 8 MATT Michael Rossignol

9 9 PINTURAULT Alexis Head

10 10 LIZEROUX Julien Fischer

11 11 HARGIN Mattias Atomic

12 12 NORDBOTTEN Jonathan Head

13 13 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

14 14 RAZZOLI Giuliano Fischer

15 15 STRASSER Linus Rossignol

16 16 KILDE Aleksander Aamodt Atomic