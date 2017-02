Sci Alpino - Mondiali St. Moritz: annullate le prove di discesa

Google Plus

Sci Alpino - Mondiali St. Moritz: annullate la prove di discesa

La giuria dei mondiali di St. Moritz ha deciso di annullare le prove femminili e maschili di discesa libera previste per questa mattina. La prova femminile era prevista per le 10.30, ma la giuria ha prima deciso di posticiparla alle 12.30, salvo poi annullarla a causa delle condizioni meteo avverse.

La stessa sorte è toccata alla prova maschile che è stata cancellata dopo il sopralluogo fatto dalla giuria e dagli atleti alle ore 11. L'incessante nevicata che sta cadendo in queste ore su Sankt Moritz ha compromesso la visibilità sulla pista Corviglia, costringendo la giuria ad annullare le due prove per salvaguardare la salute degli atleti in vista di una settimana così importante.

Domani quindi gli atleti inizieranno già a disputare le prime gare con medaglie in palio e ad iniziare saranno le ragazze con il Super Gigante.