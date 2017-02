Sci Alpino LIVE, diretta Mondiali St. Moritz: il SuperG assegna la prima medaglia (12.00)

Aggiorna il contenuto

Buongiorno amici di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live, scritta ed online del Super Gigante femminile dei Mondiali di Sankt Moritz 2017 da Andrea Mauri.

La rassegna iridata di Sankt Moritz non è partita nel migliore dei modi con l'annullamento delle prime prove di discesa libera causa maltempo. Gli uomini hanno recuperato in mattinata la prima prova, ma per le ragazze il tempo stringe perché oggi è già tempo di conquistare le prime medaglie mondiali.

La gara inaugurale dei Mondiali 2017 sarà il Super Gigante femminile. Le favorite d'obbligo sono due: Lara Gut e Tina Weirather. La svizzera ha vinto tre dei SuperG fin qui disputati in stagione e comanda la classifica di specialità in Coppa del Mondo, mentre la Weirather è la sua prima inseguitrice a soli 44 punti di distacco.

Di outsider ce ne sono molte, a partire da Ilka Stuhec che in questa stagione ha dimostrato di avere un rapporto molto intimo con la velocità, vincendo anche nell'ultimo SuperG di Cortina d'Ampezzo. A Cortina è tornata a brillare anche Anna Veith, detentrice del titolo messo in palio sulla pista svizzera.

Ilka Stuhec dopo aver tagliato il traguardo a Cortina

Da non sottovalutare anche le possibilità nostrane di ottenere la vittoria. Il nostro cavallo migliore è certamente Sofia Goggia, autrice di una stagione fin qui maiuscola a cui però manca ancora il punto esclamativo rappresentato dalla vittoria che, per ora, gli è sempre sfuggita per pochi centesimi. L'altra azzurra accreditata per una medaglia è Elena Curtoni che già ha conquistato dei podi in stagione.

Attenzione anche alle ragazze a stelle e strisce: Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn. Un successo della regina dello slalom sarebbe qualcosa di davvero eccezionale, anche se a Cortina ha sfiorato il podio, mentre una medaglia da parte della Vonn sarebbe la conferma che la regina della velocità è tornata.