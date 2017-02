Sci Alpino, Mondiali St. Moritz 2017 - Super G femminile, l'ordine di partenza: subito le azzurre - Source: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images Europe

Ieri una fitta nevicata, oggi il primo appuntamento ufficiale. Salta l'approccio con la pista, nessuna prova all'alba della competizione. A St.Moritz, sede dell'appuntamento mondiale, si parte con il Super G femminile. Il via alle 12, 46 atlete al cancelletto. Difficile stilare una graduatoria, diverse le protagoniste attese. Lara Gut - tre vittorie in quattro gare in stagione - è presente e in buona condizione, aldilà di qualche ammaccatura dopo il recente volo. Dominatrice della specialità, insegue l'oro iridato. Sulle sue code, Tina Weirather - in pista con il pettorale n.5, quindi prima dell'elvetica (7) - tre volte sul podio in Super G. Ilka Stuhec ha vinto sulle nevi di Cortina, nella medesima gara ha ritrovato il podio Anna Veith. Attenzione alla fuoriclasse austriaca, può sovvertire il pronostico. Incognita è Lindsey Vonn, non è al top della condizione, come naturale, ma ha classe e voglia di primeggiare. Con l'11 la Vonn, con il 17 la Veith.

L'Italia presenta quattro carte importanti. Sofia Goggia - n.4 - è la prima donna della velocità azzurra. Su di lui, giovane e di talento, le speranze di una campagna di successo. Ad aprire la gara Elena Curtoni, terza in Val d'Isere, con il 2 Francesca Marsaglia, infine con il 19 Federica Brignone, in costante progresso nella velocità. Il vento può giocare un ruolo chiave, nel pomeriggio di ieri folate intense, da valutare con attenzione la situazione al via.

Nelle posizioni di vertice possono poi inserirsi altre sciatrici. Worley e Rebensburg - gigantiste di qualità - hanno ottenuto di recente ottimi riscontri, come la Venier, pettorale n.3 e seconda a Garmisch. La svedese Kling, le americane, la margherita è ricca di petali preziosi, in una gara secca, in cui conta solo e unicamente la medaglia, a decidere può essere il dettaglio. Fortuna e approccio, coraggio e determinazione, principi guida sul pendio svizzero.

Le prime trenta

1 1 CURTONI Elena Head

2 2 MARSAGLIA Francesca Voelkl

3 3 VENIER Stephanie Atomic

4 4 GOGGIA Sofia Atomic

5 5 WEIRATHER Tina Atomic

6 6 SUTER Corinne Head

7 7 GUT Lara Head

8 8 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

9 9 STUHEC Ilka Stoeckli

10 10 TIPPLER Tamara Voelkl

11 11 VONN Lindsey Head

12 12 MIRADOLI Romane Dynastar

13 13 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

14 14 ROSS Laurenne Voelkl

15 15 KLING Kajsa Head

16 16 MOWINCKEL Ragnhild Head

17 17 VEITH Anna Head

18 18 WORLEY Tessa Rossignol

19 19 BRIGNONE Federica Rossignol

20 20 HAEHLEN Joana Voelkl

21 21 WILES Jacqueline Rossignol

22 22 CRAWFORD Candace Head

23 23 WEIDLE Kira Rossignol

24 24 JOHNSON Breezy Atomic

25 25 TVIBERG Maria Therese Head

26 26 GAUTHIER Tiffany Rossignol

27 27 GAGNON Marie-Michele Rossignol

28 28 LEDECKA Ester Atomic

29 29 GRENIER Valerie Rossignol

30 30 SCHEYER Christine Head

L'ordine di partenza completo