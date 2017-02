Sci Alpino, Mondiali St. Moritz 2017 - Super G maschile: l'ordine di partenza, subito Fill e Paris

Quattro Super G in stagione, tre vittorie di Kjetil Jansrud. Si riparte dai numeri per delineare la graduatoria iridata. Il colosso norvegese è il favorito per la prova odierna, la seconda - dopo l'avvio al femminile - qui a St Moritz. 72 gli atleti al via, quattro gli azzurri presenti. Non c'è Innerhofer - problemi fisici - Buzzi è il quarto alfiere italiano. Fill e Paris le nostre carte da podio, Casse per un piazzamento. Jansrud, ma non solo, perché le alternative non mancano e lo scandinavo non sempre di recente ha mostrato i denti.

Ad inaugurare la gara Vincent Kriechmayr, poi subito Theaux, uomo da grandi appuntamenti. Fill ha il pettorale n.3. Terzo in Val d'Isere, ieri positivo nella prova di discesa, può dir la sua. Con il 7, invece, Paris. Anche per lui un podio nella specialità nella stagione corrente, a Santa Caterina. Tra i due azzurri, Beat Feuz, forse il principale candidato al successo. Nell'ultimo Super G in archivio, terzo a Kitz, ieri il migliore, davanti a Roger e Kueng.

La pattuglia austriaca ha diverse frecce all'arco, tutte con credibili credenziali. Franz parte con l'11, Matthias Mayer - primo a Kitzbuhel - con il 15. Con il 17 Reichelt, con il 20 Hirscher. Attenzione alla zampata del dominatore di Coppa, non nuovo a straordinarie performance anche in questa disciplina. A proposito di outsider, Pinturault scende con l'8, dopo Paris, Kline con il 10, Janka con il 19. Reale "minaccia" è, invece, Kilde. Non vive il miglior momento, ma ha qualità per primeggiare. Il secondo posto in Gardena parla a suo favore.

Il via alle 12, qui la diretta.

I primi trenta

1 1 KRIECHMAYR Vincent Fischer

2 2 THEAUX Adrien Head

3 3 FILL Peter Atomic

4 4 GANONG Travis Atomic

5 5 FEUZ Beat Head

6 6 SANDER Andreas Atomic

7 7 PARIS Dominik Nordica

8 8 PINTURAULT Alexis Head

9 9 JANSRUD Kjetil Head

10 10 KLINE Bostjan Stoeckli

11 11 FRANZ Max Atomic

12 12 COOK Dustin Head

13 13 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

14 14 GUAY Erik Head

15 15 MAYER Matthias Head

16 16 FERSTL Josef Head

17 17 REICHELT Hannes Salomon

18 18 WEIBRECHT Andrew Head

19 19 JANKA Carlo Rossignol

20 20 HIRSCHER Marcel Atomic

21 21 HUDEC Jan Stoeckli

22 22 KUENG Patrick Salomon

23 23 CASSE Mattia Head

24 24 CAVIEZEL Mauro Atomic

25 25 ROGER Brice Rossignol

26 26 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

27 27 BIESEMEYER Thomas Atomic

28 28 GIEZENDANNER Blaise Head

29 29 DRESSEN Thomas Rossignol

30 30 KOSI Klemen Atomic

L'ordine di partenza completo